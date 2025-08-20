Continúan los chubascos este jueves en Euskadi, con temperaturas sin cambios

Actualizado: miércoles, 20 agosto 2025 18:38
BILBAO 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este jueves en Euskadi una jornada inestable, especialmente durante la primera mitad del día.

De madrugada y por la mañana seguirán entrando chubascos desde el mar, que serán localmente intensos y tormentosos, y afectarán en mayor medida a la vertiente cantábrica, aunque pueden llegar a puntos del interior.

Durante la tarde, los chubascos serán menos intensos y más ocasionales. El viento soplará del noroeste y del norte. Las temperaturas no experimentarán cambios significativos.

