Continúan los chubascos este jueves en Euskadi, con temperaturas sin cambios

BILBAO 20 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este jueves en Euskadi una jornada inestable, especialmente durante la primera mitad del día.
De madrugada y por la mañana seguirán entrando chubascos desde el mar, que serán localmente intensos y tormentosos, y afectarán en mayor medida a la vertiente cantábrica, aunque pueden llegar a puntos del interior.
Durante la tarde, los chubascos serán menos intensos y más ocasionales. El viento soplará del noroeste y del norte. Las temperaturas no experimentarán cambios significativos.