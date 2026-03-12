Convocado referéndum esta tarde en la planta de Tubos Reunidos Trapagaran para decidir si se acepta la oferta del ERE

Concentracion de parte de la plantilla de Tubos Reunidos frente a la sede de la empresa en Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de la planta de Tubos Reunidos de Trapagaran están convocados este jueves a la tarde a decidir en referéndum vinculante si aceptan la oferta de la empresa ante el ERE planteado para 301 trabajadores, 274 de Amurrio y 27 de esta fábrica vizcaína, según han confirmado fuentes de ESK a Europa Press.

Esta decisión ha sido adoptada en el pleno de comité celebrado este mismo jueves y que ha sido apoyadada por la mayoría que conforman CCOO, UGT y los representantes de ELA en esta planta, que tienen una postura contraria a la oficial del sindicato, que rechaza este ERE y someterlo a votación.

Por su parte, ESK y LAB se han opuesto a celebrar este referéndum, que se llevará a cabo en los locales del comité este jueves, de 13.30 a 17.30 horas y de 21.00 a 22 15 horas. En el referéndum se plantea votar no "al acuerdo" o Sí (al acuerdo sin despidos involuntarios, solo con salidas pactadas).

ESK y LAB consideran "imprescindible" la retirada inmediata del ERE y de medidas "drásticas" como el cierre de la acería, "que solo buscan recortar el futuro de ambas plantas". Por ello, han indicado que su voto en la mesa negociadora será "no al acuerdo del ERE".