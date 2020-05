Coronavirus.- Goia dice que se baraja la posibilidad de abrir la temporada de playas "a finales de junio"

Afirma que el ayuntamiento estudiará "una por una" las peticiones de establecimiento hosteleros que quieran ampliar sus terrazas

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha asegurado que este año "no será posible" comenzar la temporada de playas el 1 de junio, como es habitual, debido a las restricciones originadas por la pandemia del covid-19, y que incluso el 8 de junio puede ser "demasiado rápido", por lo que se baraja la posibilidad de hacerlo "a finales de junio".

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, y recogida por Europa Press, Goia ha señalado que aún no han definido y que están trabajando en el diseño de la temporada de baño, aunque ha adelantado que, "seguramente, este año no habrá toldos, carpas y sombrillas".

Asimismo, el alcalde de San Sebastián ha afirmado que está teniendo "muchas dudas" en lo que se refiere a las cabinas y los servicios en las playas, por lo que están a la espera de "lo que nos diga el Departamento de Sanidad".

Además, ha considerado que, en el caso de la playa de la Concha, dudan de "si merecerá la pena cerrar directamente la playa cuando la marea suba hasta un punto, porque cuando sube la marea todos quedamos amontonados".

"Lo que tenemos claro y vamos a defender es que la decisión sobre el inicio de la temporada debemos tomarla en toda comunidad y tiene que ser la misma. Nosotros sabemos que no vamos a abrir el 1 de junio, porque este año no va a ser posible. Podría ser el 8 de junio, pero eso también lo veo muy pronto, por lo que estamos mirando más a finales de junio", ha indicado.

HOSTELERÍA

Por otro lado, Eneko Goia ha afirmado que estudiarán "una por una" las peticiones de establecimiento hosteleros que quieran ampliar el espacio de sus terrazas debido a las restricciones establecidas, y que las aceptarán en base a ciertos criterios.

Así, ha explicado que el criterio principal será "la cantidad de espacio público que existe en el lugar en el que se hace la petición" y que "no se obstaculice que los ciudadanos puedan andar por la calle con normalidad y manteniendo las distancias necesarias".

En este sentido, ha indicado que en San Sebastián hay unas 700 terrazas en "muy distintas situaciones", ya que, mientras algunas ocupan ya "bastante espacio público", como en la Parte Vieja, "sería complicado ampliarlas porque no hay mucho margen", mientras que en otros lugares como los barrios "puede ser más fácil".

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Asimismo, el alcalde de la capital donostiarra ha asegurado que, aunque aún es "complicado" valorar el impacto que la crisis originada por la pandemia del coronavirus va a tener en la economía de la ciudad, "indudablemente va a ser muy grande".

En este sentido, ha afirmado que la crisis conllevará que se retrasen algunas inversiones previstas, como el miniestadio de Anoeta, la pista de hockey o la segunda parte de la barandilla de la Concha, "porque ahora las prioridades son otras".

"Poner en marcha esas obras este año no va a ser fácil o no va a ser posible, y además, en el actual contexto, creo que no sería comprensible, porque vamos a tener otras necesidades", ha explicado.

ACTIVIDADES CULTURALES

Por otro lado, Eneko Goia ha destacado que, a pesar de la situación originada por el covid-19, "San Sebastián debe apostar por mantener su identidad cultural", por lo que, "a pesar de las dificultades", han decidido mantener citas como el Heineken Jazzaldia o la Quincena Musical, aunque son conscientes de que serán ediciones "muy acotadas".

"Tendrán aforos muy limitados y los que toquen también serán pocos, porque siempre miramos cómo vamos a situar al público, pero también debemos hacerlo con los que están en el escenario, y, en cuanto a la Quincena, por ejemplo, no será posible ver grandes orquestas y veremos formaciones pequeñas", ha explicado.

Asimismo, ha señalado que apuesta porque ambas citas musicales "aprovechen las posibilidades que ofrece la calle", cumpliendo las medidas de seguridad, y en algunos casos también en locales "con aforo limitado a la mitad". Además, ha considerado que será "muy complicado" que se celebren los conciertos de la Zurriola en el Jazzaldia.

Por último, Goia ha indicado que, si tuvieran que valorar la celebración de la Aste Nagusia en base a la actual situación, "a duras penas se podría celebrar". "Algunas fiestas tienen como fundamento la concentración de personas, y las medidas de seguridad establecidas hacen muy complicado que podamos hacer las fiestas como entendemos que deben ser", ha asegurado.