Cortada la N-634 en Iurreta (Bizkaia) por el incendio de bobinas de papel en una empresa papelera

Archivo - Camión de bomberos - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La carretera N-634 permanece cortada en ambos sentidos minutos antes de las nueve de la noche de este viernes a la altura de Iurreta (Bizkaia) por el incendio de bobinas de papel almacenadas en el exterior del pabellón de la empresa papelera Smurfit Kappa del barrio Arriandi, según han informado el Departamento vasco de Seguridad y la Diputación foral de Bizkaia a Europa Press.

El fuego ha comenzado a las seis menos diez de la tarde y al lugar se han desplazado varias dotaciones de bomberos de los parques de Iurreta y Basauri, que trabajan en su extinción. No hay riesgo de propagación y el fuego está controlado, pero las labores de extinción se "alargarán en el tiempo", según las mismas fuentes. No ha habido que lamentar heridos.