Los costes de la construcción en Euskadi aumentan un 1,2% interanual en julio y descienden un 1,0% intermensual

BILBAO 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los costes de la construcción en Euskadi en julio aumentaron un 1,2% interanual con respecto a julio de 2024, pero descendieron un 1,0% intermensual, según según datos publicados por el Instituto Vasco de Estadística, Eustat.

Con respecto al mes de junio de este año, los costes en Edificación e Ingeniería civil descendieron en julio un 1,0% y un 1,2%, respectivamente, mientras que en términos interanuales han aumentado en un 1,2 % en Edificación y en un 1,3 % en Ingeniería civil.

En relación a las materias primas, sus costes disminuyeron un 1,3 % con respecto a junio, mientras que los costes de la mano de obra se han mantenido constantes. En términos interanuales, el coste de las materias primas se incrementó en un 1,5 % y el de la mano de obra en un 0,4 %.

Las materias primas consumidas por la construcción que mayor subida interanual registraron en julio de 2025 son la Fabricación de material y equipo eléctrico (+8,1%) y Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo(+4,5%). Por contra, el coste de las materias primas de Coquerías y refino de petróleo utilizadas en el sector descendió un 9,7% interanual.