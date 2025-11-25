Los costes de la Construcción en Euskadi caen un 0,1% en octubre

BILBAO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Costes de la Construcción ha registrado en Euskadi una disminución del 0,1% el pasado mes de octubre respecto al mes anterior, si bien en comparación con octubre de 2024 este indicador ha crecido un 3,6%, según los datos hechos públicos este martes por el Instituto Vasco de Estadística, Eustat.

En términos intermensuales, los costes en Ingeniería Civil anotan una rebaja del 0,1% y se mantienen constantes en Edificación. Respecto al pasado año, los costes se incrementan en un 3,5% en Edificación y en un 3,6% en Ingeniería Civil.

En el mes de octubre, los costes de las materias primas disminuyen en la Construcción vasca un 0,1%, con idéntica tasa tanto en Edificación como en Ingeniería Civil. En cambio, en términos interanuales, el coste de las materias primas sube un 4,2% (con un aumento de 4,2% en Edificación y de una décima más en Ingeniería Civil).

Los mayores ascensos entre las materias consumidas por la Construcción, con respecto a octubre de 2024, se producen en Fabricación de Material y Equipo Eléctrico, con un aumento del 7,6%, seguido por Industrias Extractivas y Fabricación de Otros Productos Minerales No Metálicos, con incrementos del 4,3% y 3,8%, respectivamente. Coquerías y Refino de Petróleo, por contra, experimenta una disminución del 2,9%.

Por lo que respecta a los costes de mano de obra, permanecen constantes respecto a septiembre para el conjunto del sector, mientras que en la variación del último año se incrementan un 1,7%.