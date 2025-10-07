Cristina Fernández Cubas presenta este martes en Bilbao 'Lo que no se ve', su regreso literario 10 años después

Reúne en el libro seis cuentos con la identidad, la infancia y lo inexplicable como temas

La escritora Cristina Fernández Cubas presenta este martes en Bilbao su regreso literario 10 años después, con 'Lo que no se ve' (Tusquets), un volumen adscrito al género del cuento con seis relatos donde aborda temas como la identidad, los secretos infantiles y lo inexplicable.

En una entrevista con Europa Press, con motivo de la presentación del libro, Fernández Cubas subrayó que el cuento puede ser también "muy tiránico" y que la elaboración de cada uno es distinto y son las propias narraciones las que deciden cuándo acaban". Pese a ello, "el cuento es un género que me sigue fascinando porque lo encuentro muy misterioso".

Diez años después de 'La habitación de Nona', Premio Nacional de Narrativa, Fernández Cubas (Arenys de Mar, 1945) afirma que no es autora de libro por año pero que quizás, en esta ocasión, ha "exagerado" un poco las pautas temporales.

"Solo escribo cuando me apasiona lo que quiero contar. Son 10 años, que se me han pasado volando. La vida va muy deprisa", ha dicho, parafraseando a uno de los personajes de uno de los cuentos de su nuevo libro.

Fernández Cubas considera que cada cuento de 'Lo que no se ve', tiene su historia y nacimiento pero que todos ellos tienen un "hilo común invisible, lo que no se ve" y que en este caso el titulado 'Il Buco' surge de un sueño con ella de protagonista y 'La hermana china' de una experiencia que vivió en una fiesta en Extremadura.

Es precisamente 'La hermana china' uno de los cuentos que más tiempo llevaba rondándole la idea porque la anécdota ocurrió hace unos 20 años, mientras que otros que componen el volumen son más recientes en su origen.

Dos de los cuentos están protagonizados por hermanas, uno de ellos con las protagonistas jugando ya ancianas a representar su película favorita de juventud y convirtiéndose en "algo más que un personaje", mientras que el otro evoca la identidad entre dos hermanas, una de ellas adoptada, y cómo actúan cuando están juntas o separadas.

El relato '¿De qué se habla en las fiestas?' muestra las relaciones de amistad delimitadas en un contexto concreto, y en 'Momonio' un grupo de universitarios que se creen los amos y deciden realizar una invocación.

GUSTO COMO LECTORA

Los cuentos que componen 'Lo que no se ve' tienen como protagonistas mujeres de diversas edades --excepto 'Il Buco' que lo protagoniza un hombre--, una característica que siempre que le ha gustado de sus relatos, como el hecho de que sus protagonistas recuerden una época anterior.

La autora catalana ha explicado que, una vez publicado este volumen, no trabaja en una nueva obra, pero que uno de los relatos en los que estaba trabajando, un cuento extenso, quedó "en un cajón, inconcluso" y, por ahora, "esperará qué le dice hacer".

Igualmente ha asegurado que el cuento le gusta tanto como autora como lectora, y ha subrayado que "tienen la dificultad de que no se ve que hay una dificultad", y ha remarcado que en la actualidad hay una buena generación de cuentistas.

Fernández Cubas ha señalado a Edgar Allan Poe como uno de sus cuentistas preferidos y ha evocado que llegó a ellos de pequeña porque su hermano se los contaba e iba inventando cosas.

La presentación de su nuevo libro en la capital vizcaína tendrá lugar a las 19.00 horas en el salón de actos de la Biblioteca Bidebarrieta del Casco Viejo bilbaíno, en un encuentro de entrada libre hasta completar aforo en el que la escritora catalana conversará con la periodista cultural Idoia Jauregi.