La Cuadrilla de Aiaraldea (Álava) completa todas sus plazas en los cursos de monitor y lenguaje de signos

Destaca la "gran aceptación" de ambas formaciones que se impartirán en Amurrio y Luiando, respectivamente

VITORIA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cuadrilla de Aiaraldea (Álava) ha arrancado los cursos de lenguaje de signos y de Monitor de Tiempo Libre para jóvenes, con todas las plazas agotadas, en sus lugares de impartición, Amurrio y Luiaondo, respectivamente.

Así lo ha trasladado este lunes en un comunicado, en el que ha explicado que el curso de lenguaje de signos pretende "mejorar la integración de las personas sordas y de sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la comunicación inclusiva".

La propuesta, en su tercer edición, responde al interés despertado en la convocatoria celebrada en febrero y marzo de este mismo año, en la que se generó una amplia lista de espera. Precisamente, gracias a esta demanda, se ha decidido volver a poner en marcha la actividad en esta nueva ubicación.

Tal y como ha señalado la responsable del Área de Cultura y Bienestar Social de la Cuadrilla de Aiaraldea, Laura Fernández, su objetivo es "seguir avanzando hacia una sociedad más inclusiva y cohesionada", así como "eliminar las barreras de comunicación que todavía encuentran las personas sordas en su vida cotidiana".

"No se trata solo de adquirir unas nociones básicas de comunicación, sino de dar pasos firmes hacia la igualdad de oportunidades, fomentando la empatía y la comprensión mutua. Acciones como esta, además de formar, ayudan a sensibilizar y a construir una ciudadanía más inclusiva, abierta y solidaria", ha valorado.

Aunque se trata de una primera aproximación al lenguaje de signos, las personas participantes adquieren recursos básicos para mantener pequeñas conversaciones, resolver dudas cotidianas y contribuir a la eliminación de barreras que, aún hoy, dificultan la plena participación de las personas sordas en la sociedad.

Este curso se suma así a otras acciones impulsadas desde la institución, como una apuesta más por el fomento de la igualdad de oportunidades, la cohesión social y la construcción de una ciudadanía sensibilizada, inclusiva y solidaria.

MONITOR TIEMPO LIBRE

Por otro lado, la Cuadrilla de Ayala pondrá en marcha el próximo 1 de septiembre el primer curso de Monitor/a de Tiempo Libre dirigido a jóvenes de la comarca de Aiaraldea. La iniciativa, organizada por el Área de Juventud, se enmarca en la estrategia de la institución para "impulsar la formación, la empleabilidad y la participación activa de la juventud en actividades de ocio y tiempo libre".

La convocatoria ha tenido "un gran interés", ya que todas las plazas se cubrieron en el mismo día de inicio de inscripción (julio), confirmando la alta demanda de este tipo de propuestas entre la población joven, especialmente en el rango de 17 a 25 años.

El curso se impartirá en Amurrio entre el 1 de septiembre y el 22 de diciembre. A lo largo de este periodo, el alumnado cursará el apartado teórico, tras el cual podrá realizar el apartado práctico y, así, obtener el certificado oficial de Monitor/a de Tiempo Libre, reconocido por la normativa vigente y válido en todas las Comunidades Autónomas.

Gracias a la subvención de la Cuadrilla de Ayala, el coste final para cada participante será de 150 euros, lo que, ha resaltado, "convierte a esta formación en una oportunidad única para acceder a una titulación oficial y desarrollar competencias clave en dinamización de grupos, gestión de actividades y educación en el tiempo libre".