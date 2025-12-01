Cuatro evacuados en un incendio declarado en el antiguo matadero de Bilbao

Archivo - Bomberos trabajan en las labores de extinción de una empresa - David de Haro - Europa Press - Archivo

BILBAO 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han tenido que ser evacuadas de un pabellón del antiguo matadero de Bilbao, en el que se ha declarado un incendio durante la madrugada de este lunes, sin que se hayan producido heridos.

Según ha informado a Europa Press el Departamento vasco de Seguridad, el fuego se ha iniciado a las tres de la mañana en la calle Marino Archer del barrio de Zorroza, en un pabellón sin actividad del antiguo matadero. El edificio ha quedado totalmente calcinado y otra nave de la empresa cárnica ha resultado afectada por las llamas.

Aunque el pabellón se encontraba inactivo, en su interior se encontraban pernoctando cuatro personas, que han tenido que ser desalojadas, sin que hayan sufrido lesiones.

El incendio ha sido controlado por los bomberos alrededor de las seis de mañana. Pasadas las nueve y cuarto, permanecían en el lugar para enfriar y ventilar la zona.