'Daniela Forever', de Nacho Vigalondo, inaugurará la 35 Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián

SAN SEBASTIÁN, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La nueva película dirigida por Nacho Vigalondo, la coproducción vasca 'Daniela Forever' (2024), será la encargada de inaugurar la 35 Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, que tendrá lugar entre el 25 de octubre y el 1 de noviembre en los teatros Principal y Victoria Eugenia y en otros escenarios de la ciudad.

La película, producida por Sayaka Producciones en coproducción con Wrong Men, Señor y Señora, Mediacrest Entertainment y XYZ Films, se estrenó el pasado 5 de septiembre en el Festival de Toronto. Está protagonizada por Henry Golding, Beatrice Grannò, Aura Garrido, Rubén Ochandiano y Nathalie Poza.

Se trata del quinto largometraje dirigido por Nacho Vigalondo tras 'Los cronocrímenes' (que inauguró la Semana de Terror en 2007), 'Extraterrestre' (2011), 'Open Windows' (2014) y 'Colossal' (2016). En los últimos años ha trabajado en diversas series de TV y dirigió el capítulo 'La alarma' (2022) de las nuevas 'Historias para no dormir'.

SECCIÓN OFICIAL

El Festival donostiarra ha dado a conocer también algunas de las películas que forman parte de la sección oficial de la Semana. Entre ellas están '1978' (2024), de los hermanos Onetti, que narra como durante la final de la Copa del Mundo entre Argentina y Holanda, en tiempos de plena dictadura militar, un grupo de torturadores irrumpe violentamente en un domicilio y secuestra a un grupo de jóvenes para llevarlos a un centro clandestino de detención.

También estará 'Bodegón con fantasmas' (2024), de Enrique Buleo, en la que fantasmas y humanos de un pequeño pueblo de La Mancha hacen lo imposible por poner fin a sus problemas y no dudan en llevar a cabo extremos y desesperados planes para lograrlo.

En 'Else' (2024), de Thibault Emin, la incipiente relación de una pareja se ve amenazada cuando un misterioso virus se extiende por el planeta, provocando que poco a poco las personas infectadas se fusionen con todo lo que tocan. Por su parte, en 'House of Sayuri' (2024), de Koji Shiraishi, la familia Kamiki se muda a una casa en el campo donde tienen que convivir con el fantasma vengador de una adolescente asesinada tiempo atrás.

'Krazy House' (2024), de Steffen Haars y Flip van der Kuil, es una comedia negra ambientada en los años 90 protagonizada por "el muy religioso" Bernie (Nick Frost) y su familia de sitcom. Los trabajadores rusos que ha contratado para hacer unas reformas en su casa resultan ser unos peligrosos criminales que buscan en las paredes el botín de un robo que lleva escondido allí unos años.

'MadS' (2024), de David Moreau, cuenta como el joven Romain hace una parada en casa de su camello, prueba una nueva pastilla y está listo para irse de fiesta. De camino ve a una mujer herida al costado de la carretera. Cuando la sube a su auto comienza a comportarse de manera muy extraña, hasta que finalmente se apuñala a sí misma y muere desangrada.

En 'Oddity' (2024), de Damian McCarthy, Dani es brutalmente asesinada en la casa de campo que estaba reformando junto a su marido Ted, y todos piensan que el culpable es un paciente del cercano hospital psiquátrico donde este trabaja, pero el sospechoso aparece muerto poco después.

'Onsen Shark / Hotspring Sharkattack' (2024), de Morito Inoue, es un "delirante y divertido" film japonés que se acerca sin ningún prejuicio al subgénero de películas con tiburones asesinos, mientras que 'Operation Undead' (2024), de Kongkiat Komesiri, relata como durante la Segunda Guerra Mundial, Mok y un heterogéneo grupo de jóvenes soldados se enfrentan en Tailandia a las fuerzas invasoras japonesas, que traen "una terrorífica arma biológica".

En 'Things Will Be Different' (2024), de Michael Felker, para escapar de la policía tras un atraco, dos hermanos sin demasiada relación en los últimos años, se refugian en una granja que les transportará en el tiempo.

'Timestalker' (2024), de Alice Lowe, es una comedia romántica que cuenta la historia de Agnes, que viaja a través del tiempo en busca del amor. Desde su primera aparición en 1688 en Escocia, donde se enamora de Alex, tiene una muerte violenta y se reencarna un siglo después para volver a encontrarse y enamorarse del mismo hombre una y otra vez.

Por otro lado, la Semana ha preparado este año dos sesiones dedicadas a Franz Kakfa en Tabakalera, coincidiendo con el centenario de su muerte. El 26 de octubre se proyectará la adaptación de 'El castillo' que dirigió Michael Haneke en 1997 y el día 31 tendrá lugar un maratón de cortos basados o inspirados en la obra del escritor checo.