Dantzaldia estrena en Euskadi 'El bosque' de Marcat Dance, galardonado en los Premios Max y Lorca

BILBAO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El XXVI Festival Internacional de Danza de Bilbao-Bizkaia 'Dantzaldia' estrenará en Euskadi el próximo 6 de noviembre 'El bosque', de Marcat Dance, un espectáculo reconocido con un Premio Max y tres Lorca que ha girado por Europa, Asia y América.

Según han explicado desde Dantzaldia, el espectáculo, inspirado en las sensaciones que provocan los espacios naturales, propone "un viaje sensorial" que permite al público "perderse y reencontrarse dentro de un bosque vivo y misterioso".

El festival, que se desarrolla en diferentes escenarios entre septiembre y diciembre, ha programado el próximo 6 de noviembre en el auditorio de Azkuna Zentroa-Alhóndiga Bilbao esta propuesta de danza contemporánea de Marcat Dance, compañía andaluza-estadounidense afincada en Vilches (Jaén), fundada por el coreógrafo y bailarín andaluz Mario Bermúdez y la bailarina norteamericana Catherine Coury.

Con 'El bosque', Bermúdez se alzó con el Max 2023 a Mejor Intérprete Masculino de Danza, mientras Coury se hizo con el mismo galardón en la categoría femenina en los Premios Lorca de ese año, además de ser también reconocido como Mejor Espectáculo de Danza y Mejor Coreografía. La pieza fue, igualmente, finalista en tres categorías principales de los Premios Talía 2023.

'El bosque' está inspirada en la naturaleza y cuenta con un elenco de tres bailarines: Mario Bermúdez (también director y coreógrafo), Catherine Coury y Marilisa Gallicchio. El músico José Pablo Polo les acompaña en escena interpretando en directo la partitura original de la pieza.

"PERDERSE Y REENCONTRARSE"

El espectáculo propone "un viaje que invita al público a sumergirse en un entorno natural vivo, en sus atmósferas, misterios y energías", en palabras de la compañía. Por ello, la coreografía, la iluminación, el vestuario y la música han sido concebidos y diseñados para generar "una experiencia visual y sensorial" que permita tanto a intérpretes como a espectadores "perderse y reencontrarse" en un espacio que, como cualquier bosque, es "a veces luminoso, a veces oscuro, claro y turbio, aterrador y maravilloso".

De esta forma, han destacado desde Dantzaldia, Marcat Dance evoca en escena "la potencia y el magnetismo" la naturaleza, representada también en un lenguaje coreográfico "profundamente sugestivo y envolvente", inspirado en parte en el comportamiento de los animales y en su relación con el entorno.

Desde su estreno, 'El bosque' ha recorrido numerosos escenarios del Estado y ha viajado a países como Colombia, Alemania, Panamá o China.