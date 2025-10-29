Dbus de San Sebastián ofrece servicios especiales de autobuses al cementerio de Polloe por el Día de todos los Santos

Archivo - Cementerio de Polloe - Arnaitz Rubio - Europa Press - Archivo

SAN SEBASTIÁN 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compañía Dbus de San Sebastián ofrecerá este sábado servicios especiales desde el Centro, Antiguo, Amara y Loiola al cementerio donostiarra de Polloe el sábado, Día de Todos los Santos.

En un comunicado, Dbus ha informado de que habrá servicios desde Okendo 18 (parada línea 9-Egia-Intxaurrondo) cada 20 minutos, desde las 10.00 hasta las 14.00 horas.

Desde el Antiguo (Zumalakarregi 9) por Amara y Loiola habrá servicios especiales cada 30 minutos, desde las 09.45 horas hasta las 13.45 horas. Se ofrecerán los servicios habituales de festivos de la línea 24-Altza-Gros-Antiguo-Intxaurrondo a las 11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00 y 18.30 horas, aproximadamente.

Desde Polloe, también habrá salidas especiales para volver hacia Okendo 18 de 10.20 a 14.00 horas cada 20 minutos. Hacia Amara, Loiola y el Antiguo habrá autobuses de 10.15 a 13.45 horas cada 30 minutos.

Asimismo, también habrá servicios desde la parada de Virgen del Carmen 65 (a 180 metros de la entrada principal de Polloe) cada 20 minutos para la línea 9-Egia-Intxaurrondo y los habituales de festivos de la línea 27-Altza-Intxaurrondo-Antiguo-Gros a las 09.45, 11.15, 12.45, 14.15, 15.45, 17.15 y 18.45 horas.