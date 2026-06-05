La defensa del asesino de Maialen Mazón recurre ante el TSJPV su condena a 27 años de cárcel

Archivo - Juicio en la Audiencia Provincial de Álava por el caso del asesinato de Maialen Mazón - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El abogado de J.R., condenado a 27 años de cárcel por la Audiencia Provincial de Álava por el asesinato de Maialen Mazón el 27 de mayo de 2023 en Vitoria-Gasteiz, ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, según han confirmado fuentes del TSJPV.

Por su parte, las acusaciones particulares, la Fiscalía y la acusación popular han descartado recurrir, según ha explicado a Europa Press la abogada de la familia de Maialen, Virginia Urtaran.

J.R., pareja de Maialen Mazón, asesinada en Vitoria-Gasteiz el 27 de mayo de 2023 cuando estaba embarazada de mellizas, fue condenado a 27 años de cárcel por la Audiencia Provincial de Álava como autor de un delito de asesinato con alevosía, dos delitos de aborto, y un delito de abandono de menor, ya que dejó a su hija de dos años durante horas en las habitación donde se encontraba el cadáver de la madre.

La magistrada presidenta del Tribunal del Jurado que juzgó estos hechos en la Audiencia de Álava dictó la sentencia de acuerdo con el veredicto del jurado popular, que consideró al procesado, pareja de la víctima y padre de las mellizas que esperaba, culpable de estos delitos.