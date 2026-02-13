La defensa de exmonjas de Belorado cree "perfectamente aclarado" que no hubo maltrato y "lo justo" es archivar el caso

Exmonjas del convento de Belorado a su salida de los juzgados de Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La defensa de las exmonjas del monasterio de Belorado citadas a declarar este viernes en los juzgados de Bilbao ha considerado que "ha quedado todo perfectamente aclarado" y se ha puesto de manifiesto que no han maltratado a las monjas de avanzada edad que fueron trasladadas al hospital de Basurto desde el convento de Orduña, sino que estaban "cuidadas con absoluta delicadeza y cariño". Por tanto, ha afirmado que "lo justo" sería que "en breve se archive" el proceso.

Ocho exmonjas del monasterio burgalés han sido citadas en esta jornada para declarar en el Juzgado Instrucción número 5 de Bilbao, de las que cuatro han acudido a los juzgados bilbaínos y otras cuatro han prestado testimonio de manera telemática, sobre la situación en la que fueron encontradas el pasado mes de diciembre cinco monjas de entre 87 y 101 años en el convento de Orduña por efectivos de la Guardia Civil, que les trasladaron al hospital de Basurto.

A la salida de los juzgados, el abogado de las exmonjas, Florentino Aláez Serrano, ha explicado que sus defendidas han contestado a todas las preguntas que se les han realizado durante la sesión y ha considerado que "ya todo ha quedado perfectamente aclarado".

Según ha indicado, se ha puesto de manifiesto que "en todo momento las monjas mayores estuvieron muy bien cuidadas, con la exquisita delicadeza y cariño de sus hermanas más jóvenes, que estaban encantadas de estar en el monasterio, que nunca quisieron que les llevaran a otro sitio" y, por tanto, que "no ha lugar a ningún tipo de delito".

Por tanto, se ha mostrado satisfecho con el desarrollo de la sesión y ha confiado en que "en breve archiven el procedimiento" porque es "lo que sería deseable y justo".

TOCADAS

Por su parte, algunas de las exmonjas que han acudido a declarar a los juzgados de Bilbao han indicado que, aunque "la jueza se ha sorprendido" de que quisieran "contestar a sus preguntas", han respondido a todo lo que se les ha cuestionado "sin ninguna duda" porque venían a "explicarse".

Según han relatado, en su declaración han rechazado "rotundamente" que existiera maltrato. "Tratábamos a las mayores con el mayor mimo, con el mayor cariño, con el mayor respeto", ha señalado una de ellas.

Respecto al estado del convento de Orduña, han recordado que ya difundieron en su momento unos vídeos para mostrar la situación de unas instalaciones que "cogieron después de 18 años de abandono" y en las que habían empezado "una restauración" en la que se hizo "parte del obrador, la huerta, la iglesia, el comedor, y sobre todo la parte de arriba", donde creían que terminarían "yendo allí con las hermanas mayores". "De hecho, una de las hermanas mayores estuvo viviendo allí mucho tiempo", ha dicho.

Las exmonjas han explicado que, pese a que la juez les "ha insistido en que estaban mal" las hermanas mayores que se encontraban allí, ellas han defendido que "estaban estables" y, de hecho, "algunas han mejorado al ir a Orduña".

También han señalado que ahora desconocen su estado de salud porque les "han cortado totalmente el trato con ellas" y de hecho, han asegurado, se enteraron por los medios de comunicación que había muerto una de las hermanas, lo que les provoca una "pena inmensa".

Las exmonjas han reconocido que están "bastante tocadas y erosionadas" por las acusaciones de malos tratos porque es "el tema que más les toca" al haberse dedicado "no por obligación, sino por devoción" a sus "hermanas mayores". "Después de quererlas a rabiar, que nos acusen de esto", se han lamentado.

Por otro lado, han lamentado que, ante el desahucio del convento de Belorado fijado para el día 12 de marzo, se encuentran "casi en la calle" y se han mostrado "muy agradecidas a toda la gente" que "se está volcando" con ellas, trasladándosles propuestas.