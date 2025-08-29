La Delegación del Gobierno en Euskadi actuará para retirar una inscripción franquista de Baños de Ebro (Álava)

VITORIA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Euskadi actuará para retirar la inscripción franquista de la localidad riojano alavesa de Baños de Ebro, y analizará la semana que viene los pasos a dar en este sentido, ante la negativa a retirarla de su alcalde, Francisco Javier García (PP).

Así lo han señalado fuentes de la Delegación del Gobierno a Europa Press, con el objetivo de hacer cumplir la legislación vigente y examinar posibles acciones para la supresión y retirada de esta simbología.

En marzo, el PSE-EE de Rioja Alavesa denunció la existencia de un "vestigio franquista" en un edificio público en Baños de Ebro, grabado en piedra en el dintel de la ventana de un edificio municipal con el lema franquista 'Caídos por Dios y por España', y reclamó al Gobierno municipal su retirada.

Los socialistas explicaron entonces que la inscripción estaba ubicada en un edificio utilizado para la prestación de servicios municipales y criticó que "este vestigio del autoritarismo franquista es contrario a la Ley 20/2022 de 19 de octubre, de Memoria Democrática".

El secretario general de la Agrupación del PSE-EE de Rioja Alavesa, Aretx Vallejo, reclamó la retirada de esta "reminiscencia franquista a la mayor brevedad posible y en cumplimiento de la legislación vigente".

Cinco meses después de esta petición y, tras la negativa del Gobierno municipal del PP de Baños de Ebro, la Delegación del Gobierno en el País Vasco ha anunciado que tomará medidas para retirar esta inscripción.