La delegada del Gobierno en Euskadi avisa que "nadie juegue con fuego" porque no permitirán que "vuelva el terror"

La delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, durante la celebración del Día de la Policía en Basauri (Bizkaia). - DAVID DE HARO/EUROPA PRESS

BILBAO 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, ha advertido este lunes que "nadie juegue con fuego" porque no permitirán que "vuelva el terror, el asesinato y la extorsión" después de quince años sin terrorismo de ETA.

Garmendia se ha referido, de esta manera, a las dos personas detenidas el pasado sábado en Irun (Gipuzkoa), que formarían parte de un grupo radical de ideología abertzale que ya estaba siendo investigado, y que han sido acusadas de un supuesto delito de terrorismo, después de que el pasado mes les intervinieran información sobre las Fuerzas de Seguridad y la posible localización de un lugar con material, presumiblemente armas y explosivos.

Durante la celebración del Día de la Policía en Basauri (Bizkaia), Garmendia ha asegurado que "aquí, no sobra nadie" porque "todos los cuerpos policiales que operan en el País Vasco son necesarios y han de actuar bajo los principios de coordinación y cooperación para que los servicios de seguridad que prestan redunden de manera eficiente y eficaz en beneficio de toda la ciudadanía vasca".

"Con tesón continuareis protegiéndonos y defendiendo el futuro, de los valores, la paz y la libertad. Por ello, por los valores, la paz y la libertad, dieron su vida muchos, demasiados policías nacionales, a los que los terroristas asesinaron e hirieron. Para ellos y sus familias, mi recuerdo emocionado, mi solidaridad y mi cariño. Nunca les olvidaremos, siempre los tendremos presentes", ha apuntado.

Marisol Garmendia ha destacado que hoy, cuando se cumplen 15 años de la derrota de ETA, gracias también a la Policía Nacional, ha querido recordar aún más a los agentes víctimas del terrorismo.

Además, ha advertido que, tras 15 años sin terrorismo de ETA, hay que "decir alto y claro que nadie, nadie, juegue con fuego". "No vamos a permitir que vuelva el terror, el asesinato, la extorsión. La unidad de los demócratas y la colaboración policial son imprescindibles", ha concluido.

(Habrá ampliación)