Delegado del Gobierno cree que no debe haber "reservas" por trasladar a presos de ETA si ayuda a "resocializar"

Dice que "una sociedad respetuosa con la memoria" debe aspirar a que los reclusos "cumplan sus penas y lo hagan con una transición personal"

BILBAO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, ha considerado que no debiera haber "reservas" respecto a los traslados de presos de ETA a cárceles cercanas a Euskadi "si ayuda a resocializar y reinsertar el hecho de que la persona esté en Cantabria y no en Almería".

Itxaso ha tomado parte este viernes en 'Fórum Europa. Tribuna Euskadi', donde se ha referido al acuerdo alcanzado para firmar el próximo mes de mayo el traspaso a Euskadi de las competencias de Prisiones, Transporte por Carretera, ISSN y el edificio Distrito Marítimo de Ondarroa.

En este sentido, el delegado del Gobierno ha afirmado que profundizar en el autogobierno es "creer en el estado de las autonomías" y ha defendido que se encuentra "en los genes" del Partido Socialista pensar en una "cogobernanza de naturaleza federal".

Tras destacar que una vez alcanzado el acuerdo sobre trasferencias, el próximo 10 de mayo el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, acudirá a Vitoria para participar en la comisión mixta y firmar el acuerdo de las cuatro materias, Itxaso ha subrayado que el calendario de negociaciones prosigue, al haber "plena voluntad de transferir las materias pendientes".

"La cogobernanza federal requiere también que uno salga desde sus propias competencias al encuentro de quien tiene competencias análogas... los gobiernos autonómicos tienen agendas más complejas en las que fenómenos transnacionales, transversales tienen más peso", ha indicado, para añadir que es por ello "importante" que haya órganos colegiados.

PRESOS DE ETA

Respecto a los traslados de presos de ETA a cárceles cercanas al País Vasco, Itxaso ha sostenido que el tratamiento que se les da a cada uno es "individualizado".

"En tanto en cuanto reconozcan el dolor causado y hagan esa transición personal de rehabilitación, de resocialización y reinserción, en esa medida caben algún tipo de beneficios o incluso los traslados, pero eso lo indican los jueves de vigilancia penitenciaria a partir de los informes de las juntas de tratamiento y eso es lo que está ocurriendo", ha matizado.

Según ha defendido, no están "para nada encadenados" los "procesos" de traslado de presos y la transferencia de prisiones, y ha considerado que "una sociedad digna y respetuosa con la memoria" debe aspirar a que "los presos cumplan sus penas y lo hagan, ojalá, con esa transición personal".

"Que quien salga de la cárcel sea una persona distinta a la que entró, habiendo aprendido la lección. Es a lo que aspiramos, no es el ojo por ojo o una venganza. Si ayuda a resocializarse y reinsertarse el hecho de que la persona esté en Cantabria y no en Almería no creo que debamos establecer a día de hoy ninguna reserva al respecto", ha concluido.

Por último, ha defendido que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen "competencias tasadas" en Euskadi y no existe "afán de asumir competencias que no son propias", pero "el mundo del delito está cambiando y no responde a fronteras".

En esta línea, ha afirmado que la voluntad de cooperación entre las fuerzas policiales en Euskadi es "plena" de tal forma que se da "una relación cordial".