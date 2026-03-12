Descenso de las temperaturas y lluvia por la tarde, este viernes en Euskadi

Archivo - Lluvia - EUROPA PRESS - Archivo

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este viernes en Euskadi un empeoramiento del tiempo durante la tarde, cuando descenderán las temperaturas y lloverá.

El viento soplará del suroeste por la mañana, con alternancia de nubes y claros y temperaturas templadas durante la primera mitad del día, con algunos bancos de niebla a primeras horas.

Por la tarde, en cambio, el viento girará a noroeste y arreciará, las temperaturas comenzarán a bajar y se registrarán chubascos, que afectarán sobre todo a la vertiente cantábrica, pero que por la noche serán generalizados.

Las temperaturas máximas alcanzarán los 19 grados en la costa y los 16 grados en zonas del interior, mientras que las mínimas oscilarán entre los 4 grados del interior y los 8 grados de la costa.