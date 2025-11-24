Desconocidos realizan pintadas en la fachada de la sede de Adegi en San Sebastián

Desconocidos han realizado pintadas en la fachada de Adegi, en San Sebastián. - ADEGI

SAN SEBASTIÁN 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Desconocidos han realizado pintadas con pintura roja en la fachada de la sede de la asociación de empresas de Gipuzkoa, Adegi, en San Sebastián, en las que se puede leer 'enemigos de los trabajadores vascos', en euskara.

Según han informado desde la patronal guipuzcoana, la fachada de su sede en el parque tecnológico y científico de Gipuzkoa, en Miramon de San Sebastián, ha amanecido este lunes con manchas de pintura roja en su fachada.

Ademas, han realizado una pintada, también con pintura roja, en la que se puede leer 'Euskal Herri langilearen etsaiak' ('Enemigos de los trabajadores vascos', en euskara).