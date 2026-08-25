Detenidas dos mujeres por tratar de robar varios artículos de un establecimiento en Vitoria-Gasteiz

VITORIA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres de 48 y de 49 años han sido detenidas por la Policía Local en Vitoria-Gasteiz al ser descubiertas tratando de robar varios productos de un establecimiento.

Los hechos se produjeron alrededor de las seis de la tarde de este pasado lunes, cuando las mujeres fueron sorprendidas por los vigilantes de seguridad de un establecimiento de la calle La Paz, una vez rebasada la línea de cajas, sin haber abonado varios productos.

Los agentes de Policía Local desplazados al lugar, una vez comprobado los hechos, procedieron a la detención de las mujeres, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.