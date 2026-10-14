Detenidas en Vitoria cinco personas vinculadas a un grupo violento juvenil denominado "015"

Detenidas cinco personas vinculadas a un grupo violento juvenil denominado "015" en Vitoria-Gasteiz - GUARDIA CIVIL

VITORIA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Vitoria-Gasteiz a cinco personas integrantes de un grupo violento juvenil, denominado "015", por su presunta implicación en delitos de pertenencia a grupo criminal, robo con violencia e intimidación, contra la salud pública, conspiración para la comisión de un robo con violencia e intimidación y tenencia ilícita de armas.

Durante el operativo, concluido el pasado 2 de octubre, se han realizado dos registros en los domicilios de los supuestos miembros más destacados del grupo y otro en un trastero, donde los agentes se han incautado de diverso material para su posterior análisis.

Según ha informado la Guardia Civil, el grupo "015" habría surgido en la capital alavesa por imitación de otros grupos como "Blood" y "Trinitarios", asentados en diversas partes del territorio nacional que la Guardia Civil ya había desarticulado previamente en el Territorio. Por ello, según el instituto armado, sus integrantes replicaban el funcionamiento y la estructura de estas organizaciones criminales.

Entre los años 2021 y 2025, la Guardia Civil desarticuló en la Álava dos grupos similares, también presentes en otras partes del territorio nacional. La intervención de 2021 fue la primera ocasión en que se detectó el asentamiento de un grupo violento juvenil en la capital alavesa.

La presencia de estos tenía la peculiaridad de que ambos forman parte de "una matriz asentada de forma estable en España, conformada por multitud de bloques con una estructura definida, normas de comportamiento específicas, disciplina interna, una dura doctrina y una jerarquía con rangos claramente marcados".

Según las investigaciones, la aparición de estos grupos responde a la tendencia de expansión de estas organizaciones por todo el territorio nacional, "con el fin de ampliar su control territorial y, con él, su poder y capacidad delictiva".

La Guardia Civil precisa que entre los jóvenes, "el atractivo de formar parte de estas organizaciones se explica, en buena medida, por la búsqueda de una identidad de grupo o pertenencia".

SÍMBOLOS

Estos grupos ya desarticulados se identifican mediante colores propios en pañuelos, gorras, cordones o collares de cuentas, símbolos y números, señas con las manos, tatuajes, grafitis para marcar territorio, una jerga y apodos internos, y una fuerte presencia en redes sociales, donde exhiben armas, agresiones o música dirigida a rivales.

Además, exteriorizan su pertenencia al grupo mediante grafitis o pintadas callejeras, con las que señalan el territorio que controlan. De esta forma, han marcado las zonas que consideran suyas con el nombre del grupo y se han observado pintadas contra sus rivales. Además, se identifican con tatuajes y colgantes en los que aparecía su código. En redes sociales el grupo se presenta con hashtags y sus miembros posan haciendo con la mano diferentes gestos identificativos.

Este tipo de grupos suelen caracterizarse por el uso de la violencia y por la instrumentalización de menores, a quienes captan para cometer delitos "aprovechando su menor responsabilidad penal". Estos hechos "generan una gran alarma social en los barrios o localidades donde se asientan".

La operación desarrollada en Vitoria se enmarca en el Plan de Actuación y Coordinación Policial contra Grupos Violentos de Carácter Juvenil, actualizado por el Ministerio del Interior a través de la Instrucción 8/2022 de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Esta actualización permite adaptar la prevención y la respuesta policial a la realidad actual de estas organizaciones, con el objetivo de "mitigar el impacto y alarma social que provocan, mejorar la protección de las víctimas más vulnerables, especialmente los menores, y erradicar o reducir el grado de violencia y los actos delictivos que llevan a cabo estos grupos".

La Guardia Civil ha asegurado que desarrolla "de forma continua" numerosas investigaciones enfocadas en la monitorización y desarticulación de estos grupos, y ha destacado, entre las recientes medidas adoptadas, "el incremento del seguimiento policial de las redes sociales, un ámbito de especial riesgo dada la intensa actividad que los grupos violentos de carácter juvenil mantienen en ellas para coordinar acciones violentas, exhibir su estética y captar nuevos miembros".