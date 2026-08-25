Detenido por agredir sexualmente a una mujer en un local de alterne de Irun y golpear a otra que intentó ayudarla

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SAN SABASTIÁN 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 40 años de edad ha sido detenido en Irun (Gipuzkoa) acusado de una supuesta agresión sexual cometida contra una mujer en un local de alterne de la localidad fronteriza y golpear a otra que intentó ayudar a la víctima.

Según ha informado lel Departamento vasco de Seguridad, el arresto, practicado por la Ertzaintza, en colaboración con la Policía Municipal de Irun, se produjo este pasado lunes, pasadas las tres de la tarde, en el barrio Azken Portu, tras una llamada de alerta.

Una vez desplazados al lugar indicado, los agentes fueron informados de que un hombre había agredido sexualmente a una mujer, y además le había impedido abandonar el lugar. La víctima, de 27 años, pidió auxilio y otra mujer acudió a ayudarla. Esta última fue golpeada en las costillas por el presunto autor de los hechos.

Los ertzainas detuvieron al sospechoso, de 40 años, acusado de los delitos de agresión sexual, detención ilegal y lesiones. El hombre llevaba encima además 12.000 euros en metálico. Esta sería su primera detención por parte de la Ertzaintza. El detenido fue trasladado a dependencias policiales y, una vez concluidas las diligencias, será puesto a disposición judicial.