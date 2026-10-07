Detenido un hombre de 44 años por robar cableado en un edificio de viviendas de Vitoria-Gasteiz

VITORIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Ertzaintza han detenido a un hombre de 44 años por un delito de robo con fuerza, tras sustraer cable de cobre en un bloque de viviendas de Vitoria-Gasteiz.

Esta persona, cuyo arresto se produjo este pasado martes, portaba varias herramientas y dos cuchillos, y también ha sido imputada por un presunto delito de quebrantamiento de una orden judicial, al tener prohibido el porte de armas. Además, presentaba una requisitoria de detención y puesta a disposición judicial, según ha informado la Ertzaintza a través de un comunicado.

Los hechos se produjeron alrededor de la una y media de la madrugada de este pasado martes, cuando la Ertzaintza fue alertada de la presencia de un individuo merodeando por el interior de un inmueble de pisos ubicado en el barrio vitoriano de Salburua.

Una patrulla en funciones de protección ciudadana desplazada al lugar localizó e identificó al sospechoso en el portal del citado edificio. El presunto ladrón llevaba una mochila en cuyo interior portaba dos cuchillos, tres alicates, un destornillador, un cable cortado y varias llaves para la apertura de cerraduras.

Los agentes comprobaron que la puerta de acceso al cuarto de luces estaba forzada, varios cuadros eléctricos estaban abiertos, y faltaba un cable de tierra, que se correspondía con el que el implicado portaba en la mochila.

Según se pudo verificar, este individuo tenía pendiente una requisitoria judicial de arresto y presentación en un Juzgado de la capital alavesa, además de tener prohibido por orden judicial el porte de armas, hecho que habría quebrantado al llevar dos cuchillos.

Por tales motivos y el delito de robo con fuerza en el inmueble, se procedió a su detención. Una vez concluidas las diligencias policiales, el arrestado fue puesto a disposición judicial.