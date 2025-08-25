Detenido en Vitoria por quebrantar una orden de protección y agredir a su pareja en la cabeza

VITORIA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un varón, de 34 años, ha sido detenido como presunto autor de un delito de lesiones a su pareja, en el ámbito de la violencia de género, tras agredirla en la cabeza y quebrantar una orden de protección respecto a la víctima, según ha informado la Policía Municipal.

Los hechos sucedieron pasados unos minutos de las 2.00 horas, cuando una llamada al 092 alertó de una pareja que estaba discutiendo en plena vía pública en el Casco Medieval.

Tras personarse los agentes en el lugar, observaron lesiones en la cabeza de la mujer. Una vez escuchadas las versiones de ambos, la patrulla procedió a la detención del presunto agresor que, además, había quebrantado una orden de protección hacia ella.