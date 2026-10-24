Detenidos dos hombres en Vitoria por el robo violento a una anciana a principios de octubre

Archivo - Coche patrulla de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

VITORIA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza detuvo este jueves en la capital alavesa a dos hombres, de 32 y 25 años, por un presunto delito de robo con violencia a una mujer de 89 años cometido el día 4 de octubre. Los autores siguieron a la víctima y uno de ellos le arrancó la cadena y el colgante de oro que portaba.

Los hechos sucedieron a las 22.00 horas del 4 de octubre cuando la víctima, una mujer de 89 años, se disponía a acceder al portal de su vivienda en el barrio gasteiztarra de Coronación, ha recordado el Departamento de Seguridad.

En ese instante, un hombre, vestido de negro y con capucha, la abordó y le robó, tras un forcejeo y mediante un tirón, la cadena y el colgante de oro que llevaba en el cuello. A consecuencia de lo ocurrido, la mujer tuvo que ser atendida en un centro sanitario por las lesiones ocasionadas.

La Ertzaintza puso en marcha una investigación que determinó que fueron dos los autores participantes en el delito. Previamente habían seguido los movimientos de la víctima desde la Plaza de la Virgen Blanca hasta que llegó a su domicilio.

Las averiguaciones permitieron la identificación de los dos presuntos autores, que fueron localizados y detenidos por un delito de robo con violencia. Se trata de dos hombres, de 25 y 32 años, y el mayor de ellos detenido anteriormente cuatro veces por la Ertzaintza. Este viernes fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Vitoria-Gasteiz.