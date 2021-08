La Diputación de Álava apunta que "quien no quiera vacunarse no debería trabajar con personas de riesgo"

VITORIA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado general de Álava, Ramiro González, del PNV, ha afirmado este martes que "las personas que no quieran vacunarse no deberían trabajar en contacto directo con personas que están en situación de riesgo como, por ejemplo, las personas mayores que están en las residencias".

En su comparecencia tras el Consejo de Gobierno Foral, Ramiro González ha indicado que lo ha dicho más de una vez "y creo que debe ser así, porque está en juego la vida. Sin embargo, la ley no permite obligar a que una persona se vacune, ni apartarla de sus funciones laborales habituales".

El diputado general ha considerado que "tendría que ser posible legalmente no permitir que esa persona pudiera contagiar, porque es un factor de riesgo y nuestra obligación es proteger a las personas mayores y a quienes tienen patologías graves".

Ha reiterado que "no tenemos instrumentos normativos que nos permitan impedir que las personas que no se quieren vacunar trabajen en las residencias. Me gustaría que fuera así y disponer de esos instrumentos para que esas personas no trabajaran en las residencia o en otros ámbitos en los que es especialmente fácil el contagio y donde se está con personas muy sensibles.

Ramiro González ha asegurado que "en el momento en el que todas las personas hayamos tenido la posibilidad de ser vacunadas, creo que debiera implantarse este mecanismo. Antes no, porque sería una privación de derechos para quienes no hubieran tenido la oportunidad de ser vacunadas".

Para el diputado general, "en ese momento creo que las que libremente hayan decidido no ser vacunadas pueden ser privadas de ese derecho de entrar en determinados espacios. Porque si quieren hacerlo será tan sencillo como vacunarse y, de esa manera, evitar el contagio a determinadas personas. Es una medida de protección del conjunto de la sociedad".