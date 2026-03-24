La Diputación alavesa aprueba las bases de las ayudas para obras menores e iniciativas de relaciones vecinales

VITORIA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno Foral ha aprobado las bases reguladoras generales del programa de Ejecución de Obras Menores y del programa de Iniciativas para el Fomento de Relaciones Vecinales.

El programa de Ejecución de Obras Menores constituye un instrumento extraordinario de cooperación financiera con las entidades locales para apoyar inversiones cuyo coste no supere los 35.000 euros, IVA incluido.

Por su parte, el programa de Iniciativas para el Fomento de Relaciones Vecinales está orientado a apoyar actuaciones ejecutadas por el sistema tradicional de veredas o 'auzolan', con el objetivo de fomentar la participación comunitaria, las relaciones vecinales y el sentido de colectividad en la sociedad rural. En este caso, el coste total de ejecución de la actuación no podrá superar los 30.000 euros, IVA incluido.

Con la aprobación de estas bases, la Diputación Foral de Álava deja establecido el marco regulador que permitirá articular próximas convocatorias de apoyo a las entidades locales y seguir reforzando la cohesión y la capacidad de actuación del medio rural alavés