Diputación y Ayuntamiento donostiarra se felicitan por el mantenimiento de la sede de Ayesa en San Sebastián

Mendoza e Insausti ante el Ayuntamiento donostiarra. - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, y el alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, han aplaudido que la sede de Ayesa finalmente se quede en la capital guipuzcoana y ponen en valor "la colaboración" entre territorios.

En declaraciones a los medios, Mendoza ha puesto en valor que tanto el lehendakari, Imanol Pradales, como Insausti y ella, comparten "la misma visión de país y, por tanto, creen en la colaboración entre territorios y no en enfrentamientos".

Además, ha opinado que "no tenía ningún sentido" que la sede de esta empresa se trasladara de San Sebastián a otro lugar. "Por tanto, que la sede de Ayesa de Euskadi se quede en Donostia es absolutamente coherente, es lógico y hemos trabajado mucho por ello también", ha afirmado.

Por su parte, Insausti ha subrayado que "las alianzas nos hacen más fuertes y más eficientes" y dan lugar a "buenos resultados". Así, como ejemplo de ello ha citado la instalación en la ciudad del ordenador cuántico, de la nueva prototerapia para curar el cáncer o la torre cuántica.

El alcalde donostiarra ha incidido en que todo esto es consecuencia de las "alianzas", que también dejan que "otra apuesta de país tendrá su sede en Gipuzkoa, en concreto en Donostia".