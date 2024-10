La Diputación Foral de Álava se compromete a "modernizar la actividad de la caza y fomentar su papel sostenible"

El PP demanda que las licencias de caza sean gratuitas

VITORIA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de las Juntas Generales de Araba ha instado a la Diputación Foral "a seguir trabajando con los representantes del colectivo de la caza para modernizar la actividad y fomentar su papel como herramienta de gestión sostenible de los agrosistemas".

El Pleno ha aprobado una enmienda de sustitución del Gobierno Foral a una iniciativa original del Partido Popular que demandaba "la gratuidad de las licencias de caza", con los votos favorables de PNV y PSE, la abstención de EH Bildu y la negativa del PP, Elkarrekin Araba y Vox.

La procuradora del PNV Idoia Goiri ha señalado que el 55% de las licencias de caza actuales en Araba las tienen mayores de 65 años, que ya están bonificados", por lo que con la iniciativa del PP "nos estaríamos dirigiendo al 45% restante".

En este sentido, ha descartado la propuesta, ya que "las bonificaciones de las licencias de caza son de unos 15,5 euros mensuales, cuando en la caza una persona se puede gastar de media al año unos 4.700 euros". "Creemos que no es muy serio plantear que una tasa de 15 euros pueda ser una solución a los problemas que enfrenta la actividad", ha zanjado.

Por su parte, el juntero del PSE Esteban Martiarena ha recordado que el Parlamento Vasco aprobó la pasada semana una iniciativa, con el objetivo de "mejorar la situación del sector" y ha señalado que esa propuesta, acordada por PNV, PSE y PP, "tiene un alcance mucho mayor de lo plantea aquí hoy el Grupo Populares Alaveses".

El procurador de EH Bildu Xabier Ullibarri ha explicado la abstención de su grupo, ha expuesto que en los últimos 10 años hay 5.000 licencias menos en Álava y ha descartado bonificar las licencias, ya que "es el chocolate del oro, porque la caza es cara y requiere de una infraestructura".

Por su lado, el juntero de Elkarrekin Araba José Damián García-Moreno ha señalado que la caza "se tiene que seguir desempeñando atendiendo siempre a la normativa y a las necesidades" y ha rechazado la iniciativa del PP, ya que "no hay ningún impedimento para que quien quiera cazar, cace". "Si no se está renovando el colectivo de cazadores es porque hay una juventud y unos intereses cada vez más mayoritarios de no querer cazar", ha resuelto.

"FALTA RELEVO GENERACIONAL"

El procurador del PP Luis María Sautu ha argumentado que "se ha reducido un 22% el número de cazadores en el Territorio desde 2020" y ha expuesto que las perspectivas de futuro de la actividad "no son nada halagüeñas" por "los cambios de hábito de vida, el progresivo abandono de los pueblos, un continuado ataque desde asociaciones animalistas y el desconocimiento de lo que aporta la caza, lo que está dificultando el relevo generacional".

Por ello, ha demandado que la Diputación Foral de Álava "bonifique en su totalidad las licencias de caza para los residentes del Territorio Histórico de Álava", un coste, que ha cifrado, "no supera los 50.000 euros", por lo que, "teniendo en cuenta lo que aporta la caza, merece la pena hacer ese sacrificio".

El juntero de Vox Jonathan Romero se ha mostrado "a favor de bonificar las licencias de caza con el claro propósito de defender la caza como una actividad esencial para el mundo rural, la economía local, la gestión ambiental y la conservación de nuestras tradiciones".