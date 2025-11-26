Diputación trabaja en un convenio con Karrantza para "una solución integral" en abastecimiento de agua y saneamiento

Pleno de las Juntas Generales de Bizkaia - JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA

El informe geotécnico confirma "la imposibilidad de reparación" de la balsa de Argañeda

GERNIKA (BIZKAIA), 26 (EUROPA PRESS)

La diputada de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Bizkaia, Arantza Atutxa, ha confirmado "la imposibilidad de reparación" de la balsa de La Argañeda y ha anunciado que se está trabajando en un nuevo convenio con el municipio de Karrantza para buscar "una solución integral" a los problemas de abastecimiento y saneamiento "para los próximos 50 años".

Atutxa ha comparecido este miércoles en el pleno de las Juntas Generales de Bizkaia para responder a una pregunta de EH Bildu sobre las medidas previstas para garantizar el suministro de agua para la ciudadanía y la ganadería de Karrantza después de que la balsa de La Argañeda haya quedado "inutilizable a causa de otro desprendimiento de tierra".

El apoderado de EH Bildu Aitor Llano ha advertido de que "los desplazamientos no están originados en este 2025, sino que se llevan produciendo en las últimas décadas" y ha reclamado que se dé a los vecinos de Karrantza una solución que, ha subrayado, no puede ser "solo puntual".

La diputada de Medio Natural y Agricultura ha explicado que el informe geotécnico realizado sobre el estado de La Argañeda "determina la imposibilidad de reparación de la balsa", que "desde marzo permanece vacía y fuera de servicio".

Por ello, se está trabajando en un nuevo convenio con el municipio para buscar "una solución integral" que responda "no solo a los problemas de abastecimiento, sino también a los de saneamiento" y "lo haga para los próximos 50 años".

Atutxa ha asegurado que la Diputación está "absolutamente colaborativa" y se ha mostrado convencida de que "llegaremos a un acuerdo y de que el municipio también irá dando pasos para sensibilizar a sus vecinos, resolver los problemas de fugas, establecimiento de una tarifa del agua que actualmente no tiene, ir dando pasos para luego mantener las infraestructuras que hay que llevar a cabo".

ESTRATEGIA AGROECOLÓGICA DE ORDUÑA

EH Bildu ha planteado también otra pregunta a la responsable de Medio Natural y Agricultura en la que la apoderada Iratxe Arriola ha reclamado mayor apoyo de la Diputación a la estrategia agroecológica de Orduña y los proyectos derivados, entre ellos el proyecto Belardi de estrategia alimentaria integral.

Atutxa ha precisado que se trata de un proyecto privado "pensado para la comarca" y en la que la Diputación "ha sido compañera", con subvenciones tanto para el diseño del proyecto como para el centro de limpieza, a pesar de no ser de su competencia directa. Además, ha recordado que Belardi ha recibido apoyo del Gobierno Vasco y del propio Ayuntamiento, que ha ofrecido terreno de forma gratuita.