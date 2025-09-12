El diputado general de Álava ve "inaceptable" el "ensañamiento" contra Artolazabal

BILBAO 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha considerado "inaceptable" el "ensañamiento" contra la concejal de Espacio Público de Vitoria, Beatriz Artolazabal, ante cuyo domicilio se lanzaron este jueves diversos panfletos en el marco de la protesta laboral de la contrata de jardines.

La teniente de alcaldesa de Vitoria-Gasteiz y concejala responsable del área de Espacio Público, Beatriz Artolazabal, denunció este pasado jueves "un nuevo episodio de acoso" por parte de los jardineros en huelga a las puertas de su domicilio, donde a primera hora de la mañana se lanzaron panfletos en los que la "insultan" y "caricaturizan".

En declaraciones a Radio Vitoria, recogidas por Europa Press, el diputado general de Álava ha considerado que "esto es absolutamente inaceptable" y ha destacado que, en el caso de Beatriz Artolazabal, "además ya se está produciendo con ensañamiento".

Por ello, ha esperado que la Ertzaintza "pueda averiguar quiénes han cometido estos actos" y que la justicia "sea consciente de que esto se está produciendo con reiteración".