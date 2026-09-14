Durangoko Azoka abre la presentación de propuestas para completar su programa

Durangoko Azoka - DA

BILBAO 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Durangoko Azoka ha abierto este lunes y hasta el próximo 5 de octubre el plazo de presentación de propuestas para complementar el programa de su 61ª edición, que se celebrará del 4 al 8 de diciembre.

Según han explicado sus organizadores, como cada año, el programa de la feria se completará con la aportación de creadores del ámbito de la cultura vasca. Para ello, a partir de este lunes estará abierto el plazo de presentación de propuestas para participar en la programación de los espacios.

Creadores de diferentes disciplinas podrán registrar sus propuestas hasta el 5 de octubre en el apartado de inscripciones de durangokoazoka.eus. Se podrán presentar obras editadas en euskera en 2026 o propuestas relacionadas con la cultura vasca, en función de las características de cada espacio y de las líneas de programación.

Así, en Ahotsenea se presentarán libros y discos, en Atartea se organizará una exposición con obras de ilustradores, en Berbagailua se ofrecerán videopodcasts en euskera, en Irudienea los protagonistas serán los trabajos audiovisuales, en Kabia se podrán presentar charlas, juegos, talleres y otras propuestas relacionadas con las nuevas tecnologías, y en Saguganbara se trabajará la literatura y la música dirigida al público infantil a través de los formatos de espectáculo, narración y presentación.

Además, en Szenatokia la danza, el teatro y los monólogos se centrarán en piezas cortas y en Talaia se acogerán "obras y propuestas exentas de literatura, tanto en euskera como en temas que afectan directamente a Euskal Herria".

OTRAS INSCRIPCIONES

Aunque la feria de Durango comenzará el 4 de diciembre, de manera previa se ofrecerán varias plazas y encuentros para creadores. Entre ellos, DA! PRO, un encuentro que ofrece a músicos y creadores que ponen en escena espectáculos infantiles la posibilidad de presentar sus trabajos ante los programadores.

La jornada de espectáculos infantiles tendrá lugar el 24 de noviembre y la dedicada a la música el 26 de noviembre. En este caso, el plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 13 de octubre.

Asimismo, el proyecto Zu Non, Han DA!, con presentaciones de libros se realizarán en las librerías, permitirá participar tanto a creadores como a las librerías. Las solicitudes se podrán presentar hasta el 5 de octubre mediante Intranet.

Por otro lado, con Ikasle Goiza, el 4 de diciembre alumnado y profesorado de los centros escolares podrán disfrutar de la feria y de las actividades dirigidas para el público joven. En este caso, el plazo para inscribirse a los talleres se prolongará hasta el 9 de octubre.

Por último, quienes quieran contar con un stand propio en la feria de Durango tendrán hasta el próximo 30 de septiembre para inscribirse.