eAtlantic reúne a representantes internacionales el día 22 en Bilbao para debatir la relación de Europa y el Sur Global

Archivo - Foto de familia del Patronato de eAtlantic Fundazioa, en Bizkaia Aretoa, a 9 de mayo de 2025, en Bilbao - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Representantes internacionales, procedentes de países de la UE, de México y de Brasil, debatirán el próximo día 22 en Bilbao sobre la relación de Europa y el Sur Global en una jornada de trabajo de la Fundación eAtlantic Fundazioa, presidida por Iñigo Urkullu.

En esta reunión del comité asesor del 'Proyecto Europa y Sur Global' de eAtlantic, apoyado por la Fundación Ford, que se celebrará en Bizkaia Aretoa, estarán sobre la mesa cuestiones como los desafíos a los que se enfrentan los regímenes internacionales sobre Derechos Humanos, la gobernabilidad de las migraciones vistas desde Europa y el Sur Global, la gestión de la crisis medioambiental y de las transiciones regionales hacia economías verdes, y ciudades y habitabilidad en igualdad de derechos y oportunidades para generaciones presentes y futuras.

Participarán en la jornada de trabajo Patrick Costello, asesor de la Fundación Kofi Annan; Stephano Manservisi, profesor Sciences Po/Paris School of International Affairs y asesor de Centro Studi di Politica Internazionale (CESPI); Sandrine Molinard, activista social y ex directora del Consejo Social de Nueva León (México); y Jolie Mputela, presidenta de IRDAS-Iniciativa Retorno por el Desarrollo de África Subsahariana, con estatus consultivo en ECOSOC.

También asistirán Eva Reina, la directora de Policy y Advocacy - Caritas Europa; Moema Salgado, directora de Desarrollo Institucional del Instituto de Estudios de Religión (ISER) de Brasil; Sébastien Vauzelle, director de Local 2030 Coalition; Martín Abregú, vicepresidente para proyectos internacionales-Ford Foundation; Mariano Aguirre, coordinador del proyecto, y Mabel González, directora del proyecto.

Precisamente, el pasado mes de diciembre el presidente de eAtlantic Fundazioa, Iñigo Urkullu, abogó por que la UE "recomponga su relación con China", explore "nuevos socios comerciales" y redefina las relaciones con el denominado Sur Global. En este sentido, apostó por "la oportunidad atlántica como eje estratégico para Europa y por la conexión con América Latina y África occidental".

EL FUTURO DEL MERCADO ÚNICO Y COMPETITIVIDAD

Dentro de la actividad de eAtlantic en este nuevo año 2026, el pasado día 12 se desarrolló otra jornada del grupo de trabajo 'Futuro del mercado y competitividad europea: una mirada desde la Fachada Atlántica', que arrancó en octubre de 2025.

En este encuentro participaron los responsables de las cinco áreas de Interconexiones, Energía, Descarbonizacion, Digitalización e Innovación-Mercado único financiero, con la vista puesta en el primer objetivo en el que trabajan, el del "futuro del Mercado Único y la competitividad".

En paralelo, otro grupo de trabajo aborda el objetivo de la profundización en el análisis de la Gobernanza participativa y calidad democrática en la UE, que también se creó a finales del año pasado.

Este año eAtlantic también desarrollará el convenio de colaboración suscrito el pasado mes de septiembre con la red CRUSOE (Conferencia de Rectores de Universidades del Suroeste Europeo) que agrupa a 29 universidades e institutos politécnicos; y la senda de colaboración abierta con la fundación Jacques Delors Friends of Europe, uno de los más prestigiosos think tanks en integración europea.

Fundación eAtlantic Fundazioa, entidad sin ánimo de lucro, nació en marzo de 2024 con el ánimo de tejer alianzas y diseñar propuestas compartidas al servicio de la prosperidad de la fachada atlántica "ahondando en el principio de subsidiaridad".

Su presidente, Iñigo Urkullu, desarrolló desde entonces una intensa ronda de presentaciones mediante encuentros con numerosos representantes institucionales de la fachada atlántica, cuerpo diplomático, agentes socio-económicos, redes atlánticas y think tanks.