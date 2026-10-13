La V edición del festival Hariak de cine de historias de resistencia se celebrará del 5 al 15 de noviembre en Hernani

Presentación de Hariak - AYUNTAMIENTO DE HERNANI

SAN SEBASTIÁN 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La quinta edición del festival Hariak de cine de historias de resistencia se celebrará del 5 al 15 de noviembre en Kulturarteko Plaza Feminista, de la localidad guipuzcoana de Hernani.

En rueda de prensa, la concejala de Cooperación de Hernani, Itsaso Lekuona, ha presentado la nueva edición del certamen acompañada de la técnica Irantzu Jauregi y Su Hernández, de la asociación AMHER.

Lekuona ha subrayado que Hariak "es una iniciativa que ha venido para quedarse", ya que la respuesta del público "suele ser muy buena". El programa de esta quinta edición volverá a intentar "visibilizar las realidades que ocurren en el mundo y, sobre todo, dar la voz a quienes se organizan para resistir ante esas situaciones".

Lekuona ha destacado que para esta edición se ha hecho "un ejercicio para llevar nombres propios a la pantalla" y se abordará "la responsabilidad de las mujeres para crear comunidad y de mantener viva la memoria". En marco del festival, cada tarde habrá una cita en Kulturarteko Plaza Feminista a las seis de la tarde, que será doble los sábados cuando se incluirá una sesión matinal.

En todos los casos, primero se visionará el documental y después habrá espacio para profundizar en los temas. Por ejemplo, este año Hariak contará con la presencia de Lorea Flores (Greenpeace Euskadi); el director Lander Garro; el activista antirracista Marra Junior; la feminista antirracista argentina Celeste Agüero; la mediadora intercultural Marguerite Eboy; Omaira Castellanos, defensora de Derechos Humanos colombiana afincada en Hernani o la afgana residente en Euskal Herria, Safura Khwarazmi. La entrada será gratuita.