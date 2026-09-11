Educación activa nuevas actuaciones para mejorar los aprendizajes, con la comprensión lectora como prioridad

La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, interviene en el Foro de Expertos en Evaluación - GOBIERNO VASCO

BILBAO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación del Gobierno Vasco ha concretado nuevas líneas de actuación para mejorar los aprendizajes del alumnado, tras el análisis realizado con el Foro de Expertos en Evaluación de los resultados de PISA 2025 y su contraste con el resto de evidencias disponibles sobre la evolución del sistema educativo vasco, entre las que se incluyen medidas para mejorar los aprendizajes, con la comprensión lectora como prioridad.

Este trabajo se desarrolla en el marco de la Estrategia Integral para la Mejora de los Resultados Educativos, puesta en marcha en febrero de 2025, y se apoya en diferentes evaluaciones, estudios e indicadores que permiten conocer la evolución de los aprendizajes y orientar las decisiones.

Tras subrayar que la Estrategia Integral ya identificó la necesidad de mejorar los aprendizajes en las competencias fundamentales, incluida la comprensión lectora, Educación ha indicado que los resultados de PISA incorporan ahora nueva información a este trabajo y llevan al Departamento a "reforzar especialmente el trabajo en esta competencia".

Para ello, ha anunciado, se identificarán, sistematizarán y extenderán las prácticas que están obteniendo buenos resultados, con el objetivo de trasladar al aula pautas metodológicas basadas en la evidencia.

Junto a esta prioridad, se evaluará el impacto de las medidas desarrolladas dentro de la Estrategia Integral, se revisarán los proyectos lingüísticos de centro, se profundizará en la evidencia disponible sobre el uso educativo de los recursos digitales y se analizará la evolución de variables clave en la evaluación censal de 2027.

Estas líneas de trabajo son resultado del análisis realizado ayer por la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, junto al Foro de Expertos en Evaluación, y han sido compartidas esta mañana con las direcciones de más de 600 centros públicos y concertados de Euskadi, reunidas en el BEC de Barakaldo en la jornada "Evaluación educativa y mejora del sistema: evidencias, centros y estrategia compartida". "Ahora toca actuar. Reforzar lo que funciona, revisar lo que sea necesario y plantear nuevas respuestas allí donde hagan falta", ha señalado Pedrosa durante la apertura de la jornada.

DE LOS DATOS A LAS ACTUACIONES

La jornada celebrada hoy da continuidad al compromiso adquirido por el Departamento tras la presentación, el pasado 8 de septiembre, de los resultados de PISA 2025. Entonces, Educación anunció la convocatoria del Foro de Expertos y de las direcciones de los centros para analizar los resultados e incorporar la nueva información al trabajo desarrollado dentro de la Estrategia Integral para la Mejora de los Resultados Educativos.

La reunión mantenida ayer con el Foro ha permitido concretar cinco líneas de actuación: evaluar el impacto de las medidas desarrolladas en la Estrategia Integral; identificar, sistematizar y extender las buenas prácticas en comprensión lectora que muestran una relación positiva con los resultados; revisar los proyectos lingüísticos para planificar el aprendizaje de las lenguas y del resto del curriculum; analizar la evidencia disponible para establecer criterios y pautas concretas sobre el uso educativo de los recursos digitales; y analizar la evolución de variables clave a través de la evaluación censal de 2027.

Educación ha destacado que la mejora de los resultados es un trabajo que "ya está en marcha" y ha señalado que la Estrategia Integral se puso en marcha en febrero de 2025 y PISA, realizado tres meses después, "aporta ahora nueva información para identificar qué actuaciones deben reforzarse, cuáles requieren revisión y dónde es necesario intervenir con mayor intensidad".

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Educación ha señalado que los resultados de la Evaluación Diagnóstica 2026, realizada en abril y mayo de este año y presentada la pasada semana, prácticamente un año después de PISA 2025, muestra una "evolución positiva en determinadas competencias, aunque no uniforme". Así, ha destacado que en 4º de ESO "mejora significativamente la comunicación lingüística en castellano y la competencia científica y se mantiene estable el euskera", mientras que en 6º de Primaria "mejoran euskera y matemáticas, ciencias se mantiene y castellano desciende".

La Consejería ha precisado que PISA y la Evaluación Diagnóstica "evalúan competencias relacionadas, pero tienen marcos, momentos de aplicación y poblaciones diferentes", de forma que "cada una aporta información distinta y necesaria, ninguna evidencia sustituye a las demás y el diagnóstico del sistema se construye a partir del análisis conjunto de la información disponible".

"Vamos a trabajar con toda la información disponible: PISA, la Evaluación Diagnóstica, los proyectos que tenemos en marcha y, por supuesto, el conocimiento y la información que tenemos en los centros. Tenemos que combinar toda esa información para entender mejor qué está ocurriendo y orientar las decisiones que debemos tomar", ha explicado Pedrosa

LA COMPRENSIÓN LECTORA, UNA PRIORIDAD

Tras señalar que la mejora de la comprensión lectora ya forma parte de las prioridades de la Estrategia Integral para la Mejora de los Resultados Educativos, Pedrosa ha dicho que los resultados registrados por Euskadi en PISA "refuerzan ahora la necesidad de intensificar el trabajo en esta competencia y profundizar en las actuaciones dirigidas a su mejora".

El Departamento de Educación trabajará para identificar las prácticas que están obteniendo buenos resultados, sistematizarlas y facilitar su extensión a los centros, "conectando la evidencia científica y el conocimiento acumulado con la experiencia profesional del profesorado".

En este ámbito, ha recordado la Consejería, el sistema educativo vasco cuenta ya con proyectos específicos, entre ellos ITT (Irakurketa Trebetasunak neurtzeko Tresna), una herramienta para evaluar las destrezas lectoras y proporcionar información útil a los centros para orientar su intervención. Desde su puesta en marcha, 32.770 alumnos y alumnas han participado en ITT2, mientras que la participación en ITT5 alcanzará los 6.732 estudiantes, teniendo en cuenta los previstos para octubre de 2026.

TECNOLOGÍA Y PROYECTOS LINGÜÍSTICOS

Otra de las líneas acordadas consiste en analizar en profundidad la evidencia disponible sobre el uso educativo de los recursos digitales para establecer criterios y pautas concretas que puedan trasladarse a los centros.

El análisis abordará qué usos de la tecnología favorecen el aprendizaje, cuáles pueden dificultarlo y en qué condiciones, prestando atención a su relación con aspectos como la lectura, la concentración y la atención, al tiempo que se continúa desarrollando la competencia digital del alumnado.

Asimismo, el Departamento trabajará sobre los proyectos lingüísticos de centro para reforzar su función como herramienta de planificación del aprendizaje de las lenguas y adaptarlos a una realidad social y educativa cada vez más diversa desde el punto de vista lingüístico.

La jornada celebrada hoy en el BEC ha permitido trasladar estas prioridades a las direcciones de más de 600 centros y compartir los proyectos de investigación y evaluación que se están desarrollando para generar conocimiento útil y trasladarlo a la mejora del sistema y de los centros. "La clave es avanzar con rigor, evaluando el impacto de las decisiones y ajustando lo que sea necesario", ha concluido Pedrosa.