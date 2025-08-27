Educación cerrará el 16 de septiembre el concurso para construir una Eskola Txikia en Etxebarria (Bizkaia)

VITORIA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación del Gobierno vasco cerrará el próximo 16 de septiembre el plazo de presentación de ofertas para construir un nuevo centro de infantil y primaria-Eskola Txikia en la localidad vizcaína de Etxebarria. Con un plazo de ejecución de las obras de 18 meses, la licitación cuenta con un presupuesto de 11,4 millones de euros (IVA incluido).

El CEIP Manuela Zubizarreta se ubicará en el barrio Erbera de Etxebarria, en un solar tras el frontón al otro lado del arroyo Ibarrolatzaerreka, y contará con una volumetría sencilla y alargada organizada en tres partes: en el extremo sur se situarán la educación infantil y la guardería municipal, en la parte vertebradora central se desarrollará la mayor parte del resto del programa y en el extremo norte estarán el gimnasio y el patio cubierto. La parte central contará con dos plantas, mientras que los extremos norte y sur dispondrán de una única altura.

El nuevo centro educativo se compondrá de zona docente (dos aulas de infantil, tres aulas de primaria, un aula de psicomotricidad, un aula de desdoble, un aula de informática, un aula de música o inglés y una biblioteca), zonas comunes (comedor, cocina y sus anexos, y gimnasio y sus anexos) y zona de administración (área de dirección/secretaría, archivo, sala de profesorado, AMPA, conserjería y aseo).

También se le dotará de servicios comunes (aseos, vestuarios, almacenes, cuarto de limpieza, sala de telecomunicaciones y sala de climatización), espacios distribuidores y espacios exteriores (patio descubierto, porche cubierto, cubierta de juegos, cubierta infantil, zona trasera y zona de entrada).

La superficie construida interior del nuevo CEIP será de 1.933,88 m2, a la que se sumará la zona reservada a la guardería municipal. Los espacios exteriores se han diseñado como espacios de juego y de encuentro, integrando espacios que pueden albergar el deporte reglado con espacios donde se evita la hegemonía de deportes concretos, "favoreciendo la diversidad y la equidad entre el alumnado".

El nuevo centro contará con un sistema de aerotermia para ACS y calefacción (mediante suelo radiante), de recuperadores de calor para la ventilación mecánica y de paneles fotovoltaicos para la provisión de energía.

La Eskola Txikia de Etxebarria es una de las obras que se enmarca en la estrategia integral de infraestructuras educativas de Euskadi que busca garantizar que todos los centros educativos de Euskadi dispongan de "espacios modernos, accesibles, sostenibles y alineados con las metodologías pedagógicas más avanzadas".

La estrategia cuenta con un presupuesto de 750 millones de euros de inversión en infraestructuras para más de 250 intervenciones en Euskadi, priorizando la renovación y modernización de infraestructuras educativas para responder a las necesidades de la comunidad escolar y la implementación de metodologías activas en espacios diseñados para el aprendizaje flexible y versátil.

A su vez, esta iniciativa estratégica que encara el Ejecutivo vasco también busca fomentar la dotación de equipamiento inclusivo y tecnológico de última generación y el impulso de la sostenibilidad mediante la instalación de sistemas de eficiencia energética, como geotermia o aerotermia, como es el caso de CEIP Manuela Zubizarreta, la renovación de placas solares y la rehabilitación de fachadas con materiales sostenibles.