EH Bildu afirma que "la memoria debe servir para extraer lecciones y unirnos como pueblo frente al fascismo"

El líder de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, durante una ofrenda floral con motivo del ‘Día de la Memoria’, en el Parlamento Vasco - Iñaki Berasaluce - Europa Press

VITORIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, ha afirmado este lunes, con motivo del 'Día de la Memoria', que "la memoria debe servir para extraer lecciones y unirnos como pueblo frente al fascismo".

Otxandiano, a través de un mensaje en su perfil en una red social, ha defendido la necesidad de "una memoria inclusiva, que reconozca y respete todos los sufrimientos y a todas las víctimas", dado que "ese es el camino para construir una convivencia verdaderamente democrática".

"EH Bildu está aquí para hacer una aportación constructiva a la convivencia en Euskal Herria, siempre desde la responsabilidad política y el respeto", ha añadido.

De esta forma, ha indicado que "el ámbito de la convivencia y la memoria no debe convertirse en un terreno de disputa política, y mucho menos en un espacio para el enfrentamiento estéril".

Otxandiano ha recordado que en este 2025 "se cumplen 50 años de la muerte de Franco, de la coronación de Juan Carlos de Borbón y de los últimos fusilamientos del franquismo, entre otros, los de Txiki y Otaegi".

"TIEMPOS OSCUROS"

El portavoz de EH Bildu ha destacado, además, que en una reciente intervención en el Parlamento Vasco, el lehendakari, Imanol Pradales, "advirtió de que pueden llegar tiempos oscuros y de que existen sectores fascistas y autoritarios que pretenden hacernos retroceder".

Por ese motivo, Otxandiano ha manifestado que "la memoria debe servir para extraer lecciones y unirnos como pueblo frente al fascismo".