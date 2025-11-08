EH Bildu avisa a PNV y PSE que los "pactos oscuros" con PP traerán "consecuencias graves" en democracia y feminismo

BILBAO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Programa de EH Bildu y parlamentaria, Nerea Kortajarena, se ha mostrado "preocupada" por la "disposición" de PNV y PSE-EE de llegar a acuerdos con el PP, a quien "están intentando blanquear que sea negacionista de la violencia machista", y es un partido "que quiere poner en riesgo todos los avances feministas conseguidos en los últimos años". Además, ha advertido que los "pactos oscuros" con los populares traerán "consecuencias graves" para la democracia y las mujeres.

Kortajarena ha intervenido este sábado en el Plateruena de Durango (Bizkaia) en el Emakumeen Gunea de EH Bildu, donde han presentado el II Plan Feminista de la izquierda soberanista y debatido sobre cómo mejorar y adecuar los protocolos de actuación ante la violencia machista.

Según ha expresado la secretaria de Programa de EH Bildu, "PNV y PSE-EE están intentando blanquear al PP, que es negacionista de la violencia machista". "Están intentando normalizar alcanzar acuerdos con el PP, que quiere poner en riesgo todos los avances feministas conseguidos en los últimos años", ha insistido.

Tras decir que el pacto para elehir a Mikel Mancisidor como Ararteko no es "euskaldun ni imparcial", ha reiterado que "parece que les da igual seguir alcanzando acuerdos con quienes quieren hacernos retroceder en los derechos de las mujeres, ilegalizar el aborto y llevarnos de la mano de Vox a un tiempo oscuro".

En ese sentido, ha añadido que "PNV y PSE-EE deben elegir y ser sinceros: o retroceder de la mano del PP o iniciar el camino hacia adelante con EH Bildu", ya que "resulta incomprensible" que se hagan "acuerdos indistintamente con EH Bildu o con el PP, porque no es lo mismo".

"PACTOS OSCUROS" CON PP

Para Nerea Kortajarena, llegar a "pactos oscuros" con el Partido Popular "tiene consecuencias graves en las políticas públicas, en la democracia y, especialmente hoy, en las vidas de las mujeres", y ha recordado que el concejal del PP en Durango "quiere ilegalizar a EH Bildu".

"Debemos recordar que gracias a ese Partido Popular tienen PNV y PSE la alcaldía aquí en Durango, así como en Gasteiz o la Diputación Foral de Gipuzkoa", ha añadido.