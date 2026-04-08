EH Bildu califica de buena noticia la negociación entre EEUU e Irán pero cree que el alto el fuego no garantiza la paz

Archivo - El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en la reunión de la Mesa Política - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu ha afirmado que la apertura de negociaciones entre Estados Unidos e Irán "es una buena noticia", pero cree que el alto el fuego "no es garantía de paz" y requerirá "del apoyo de la comunidad internacional". Además, ha apostado por "la diplomacia y la negociación", y ha hecho un hacer un llamamiento a participar en la movilización del día 25 en Donostia/San Sebastián convocada por la plataforma 'Gernika-Palestina'.

En un comunicado, la formación soberanista ha mostrado su esperanza en que el alto el fuego acordado entre EEUU e Irán "se haga extensivo a toda la región, incluidas Palestina y el Líbano, donde el ejército de Israel sigue atacando a la población civil".

"La apertura de negociaciones es, sin duda, una buena noticia, pero el alto el fuego anunciado por Trump no es garantía de paz y requerirá del apoyo de la comunidad internacional", ha subrayado.

EH Bildu ha querido "reconocer el papel de Pakistán y China para alcanzar este acuerdo", y ha subrayado que "el silencio de la Unión Europea vuelve a evidenciar la debilidad del proyecto europeo y el seguidismo ciego del militarismo estadounidense y de una OTAN cada vez más cuestionada".

EL FUTURO DEL MUNDO Y DE EUROPA

"El futuro del mundo y de Europa no puede seguir en manos de una administración estadounidense irresponsable y peligrosa que se atreve a amenazar con el uso de armas nucleares", ha advertido.

Por ello, ha reafirmado su "compromiso en favor de un mundo multipolar, basado en reglas y en el derecho internacional, que respete la soberanía de los pueblos".

"La solución de los conflictos solo puede venir de la mano de la diplomacia y la negociación", ha señalado, para hacer emplazamiento a participar en la movilización del próximo día 25 en Donostia/San Sebastián convocada por la plataforma 'Gernika-Palestina'.