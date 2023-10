EH Bildu censura que "la minoría que actúa contra el euskera nos niega como nación"

SAN SEBASTIÁN, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu ha denunciado que "la minoría que actúa en contra del euskera, en contra de amplios consensos sociopolíticos, nos niega como nación", algo que ha calificado de "inaceptable". "Es algo que ocurre con el euskera pero también en tantos y tantos ámbitos", con lo que "se demuestra que la soberanía que tenemos es de quita y pon".

La portavoz de EH Bildu en las Juntas Generales de Gipuzkoa, Maddalen Iriarte, ha comparecido este domingo en San Sebastián para valorar las sentencias contra el euskera que se han producido esta semana, los cuales supones "dos agresiones" contra la lengua vasca "por parte de los tribunales", tras los recursos interpuestos por la extrema derecha".

"Antes fue por Vox, y ahora ha sido por el PP, a la Ley Municipal", ha apuntado, al tiempo que ha criticado que "una minoría incide sobre los acuerdos que durante años se han trabajado tanto por una mayoría sociológica como socio política negándonos como nación".

Según ha destacado, "la mayoría de este país quiere que el euskera dé un salto adelante, sabe que es un derecho de todos los hombres y mujeres que vivimos en este país y trabajamos por ello".

Así, la portavoz de la coalición soberanista ha afirmado que es algo que ocurre con el euskera pero también en "tantos y tantos ámbitos", con lo que "se demuestra que la soberanía que tenemos es de quita y pon".

Iriarte ha insistido en que "hay grandes mayorías a favor del euskera, a favor de que las decisiones que tomemos en este país se respeten". Por ello, ha considerado que "es hora de que articulen esas mayorías, de que cada uno desde donde esté trabaje esas cosas que entre todos hemos trabajado en este país".

Tras reiterar el trabajo que realizará la coalición soberanista desde las instituciones, ha incidido en que también hay que hacerlo "desde la calle". Así, ha recordado que EH Bildu se ha adherido a la manifestación del 4 de noviembre convocada por Euskalgintzaren Kontseilua.

Maddalen Iriarte, además, ha hecho un llamamiento a "llenar las calles de Bilbao" el próximo 18 de noviembre, en la manifestación convocada por EH Bildu, para "reivindicar que somos una nación, que tenemos un idioma y queremos que se respete lo que las mayorías de este país democráticamente han decidido".

"No puede ser que no podamos organizar cómo queremos articular nuestro futuro, no puede ser que alguien nos prohíba que las decisiones que hemos tomado como mayoría caigan porque una minoría pone recursos en diversos tribunales. Tenemos que salir a la calle y reivindicar que aquí existe un pueblo", ha concluido.