EH Bildu critica que Urkullu "todos los años" plantee propuestas sobre el modelo territorial y las "meta en el cajón"

No ve un "método adecuado" en la convención constitucional y apuesta por un acuerdo entre formaciones vascas y, si es posible, catalanas



BILBAO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de EH Bildu, Unai Urruzuno, ha criticado al lehendakari, Iñigo Urkullu, que "todos los años" plantea iniciativas sobre el modelo territorial "en vísperas del pleno de política general" y luego las "mete en el cajón" y ha advertido de que su propuesta sobre una convención constitucional no es el método "adecuado" para abordar este asunto.

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, Urruzuno ha reivindicado que "es hora de que se abra el debate del modelo territorial en el Estado" porque es "una cuestión nuclear". "La soberanía, el poder político es necesario incluso para poder abordar adecuadamente esos retos de época que tenemos hoy encima de la mesa, y el debate ya se tiene que dar", ha opinado.

El portavoz de EH Bildu ha lamentado que se lleva "mucho tiempo hablando sobre el tema, en foros parlamentarios, en foros extraparlamentarios", e incluso "demasiado para no hacer nada". Así, ha subrayado que "todas las cartas ya están encima de la mesa" y están "claras las posiciones de cada cual".

Según ha apuntado, "Euskal Herria y Cataluña son naciones y tienen derecho a decidir su propio futuro y, en ese sentido, la izquierda española debe dar señales".

Respecto a la propuesta del lehendakari, Iñigo Urkullu, de una convención constitucional, ha criticado que, en doce años de mandato, "todos los años, en vísperas de plenos de política general o plenos de investidura, suele salir con una serie de cuestiones de estas" y luego la vuelve a "meter en el cajón".

El portavoz de EH Bildu ha esperado que "esta vez no sea así" y no responda a "meros intereses de titular de un día o de dos", porque es "tiempo de que cristalizar de una vez por todas unos acuerdos mínimos", según ha precisado, "en base a contenidos y en base a métodos". En este sentido, ha considerado que el propuesto por Iñigo Urkullu "no es el adecuado".

En su opinión, primero las fuerzas políticas vascas deben adoptar "una serie de acuerdos aquí" y luego "conjuntamente poder plantearlos en Madrid" y, además, "si hubiera posibilidad", se tendrían que adoptar "unos mínimos de acuerdo" con los partidos catalanes para "luego poder interpelar en Madrid y en Europa también".

En otro orden de cosas, ha criticado que el "tandem Urkullu-Mendia tiene una seria dificultad de tomar el pulso a los grandes retos de época" y existen en Euskadi "serios" problemas que "ya no se pueden esconder", como en Osakidetza o en Educación.

Por lo que respecta a la nueva ley vasca de Educación, ha explicado que su formación está elaborando sus enmiendas con el objetivo de que el texto articulado "responda lo más fielmente" al pacto educativo logrado en el Parlamento vasco y si es así "Euskal Herria Bildu estará ahí".

"PRECIO"

Por otro lado, ha esperado que, tras las elecciones generales del pasado 23 de julio, se vuelva a conformar un gobierno de coalición de izquierdas y ha reiterado que, "si es por EH Bildu, la derecha no va a gobernar" y va a hacer "todo lo posible para que se conforme otro tipo de gobierno" que ofrezca "mejores garantías" para avanzar en "los tres grandes ejes" que planteó la coalición soberanista en materia de paz y convivencia, cuestion territorial y social.

"Veremos cómo transcurren estos días. Tenemos al señor Feijóo queriendo marcar agenda, pero no podrá hacer nada más que marcar agenda relativamente, y entonces ya se abrirá otra fase en la que espero que ya se conforme otro gobierno", ha insistido.

Preguntado por las reclamaciones que están planteando las formaciones independentistas catalanas, ha considerado que "totalmente legítimo" que "cada uno ponga sus precios encima de la mesa" para apoyar a un gobierno de izquierda, pero ha añadido que "la política diaria se concreta más o se desarrolla más en una dialéctica, en una tensión cotidiana que no responde tanto a acuerdos que puedas establecer de antemano", por lo que "el tiempo que se pueda abrir después de una nueva legislatura va a tender a esa filosofía".

"Es decir abrimos legislatura y luego ya durante la legislatura iremos viendo cómo cada fuerza política, cada partido político, cada movimiento político tenga capacidad de ir implementando sus propios objetivos", ha manifestado.

Finalmente, ha asegurado que EH Bildu no se va a "echar atrás" en su postura sobre la ley estatal de Vivienda pese al recurso apoyado por ERC en el Parlament de Cataluña, que "no recurre a las cuestiones nucleares" de la ley, mientras que, por contra, el recurso planteado por el Gobierno Vasco plantea "un debate totalmente ideológico".

Según ha criticado, el PNV "no tiene un problema competencial con esa ley, lo que no quiere es que haya intervención pública en todo el sector inmobiliario, en todo el sector de la vivienda". A su entender, el PNV, al que "se le están acabando las excusas", intenta "estirar el chicle" con el recurso del Parlament para no atender al "muy grave" problema de la vivienda.