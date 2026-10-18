EH Bildu defiende que la Declaración de Aiete sentó las bases para "la resolución integral del conflicto político"

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BILBAO, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Relaciones Políticas y portavoz de EH Bildu en el Senado, Gorka Elejabarrieta, ha defendido este domingo que la Declaración de Aiete de 2011 "sentó las bases" para "la resolución integral del conflicto político que enfrentaba a Euskal Herria con el Estado español". Además, ha reivindicado la necesidad de "reconocer a todas las víctimas" y de "avanzar hacia a un relato compartido" con "una verdad conjunta".

En un vídeo difundido por EH Bildu con motivo del 15 aniversario de la Declaración de Aiete del 17 de octubre del 2011, el representante de EH Bildu ha valorado "la importancia de aquel hito en el proceso de resolución del conflicto político en Euskal Herria".

Según ha insistido, aquella declaración supuso "un impulso de la comunidad internacional" en un contexto en el que "las relaciones directas entre ETA y el Gobierno español eran difíciles".

Ha recordado que la Declaración de Aiete estableció "una hoja de ruta" de cinco puntos que emplazaba a ETA a anunciar "el fin de la lucha armada" y a los Gobiernos español y francés a "responder positivamente a esa decisión, así como a abrir un proceso de diálogo y negociación". Asimismo, planteaba la necesidad de "abordar las causas del conflicto político".

"En ninguna parte del mundo se puede resolver un conflicto si no hay un liderazgo político, si las personas no se arriesgan y si no hay paciencia y determinación para conseguir una resolución final", ha afirmado.

El representante de la formación soberanista ha destacado que ETA "respondió al emplazamiento de Aiete" y que, tres días después, el 20 de octubre de 2011, "anunció el fin de la lucha armada".

También se ha referido a las palabras del exjefe del gabinete de Tony Blairt Jonathan Powell, que actuó como mediador y facilitador internacional en el proceso de paz de Euskadi quien aseguró entonces que "nunca en su historia política había visto un contexto en el que una organización armada quisiese desarmarse y un Gobierno que tratase de prevenir ese desarme".

Seguidamente, ha subrayado "el papel" desempeñado por "diferentes actores políticos, sociales y sindicales, así como por la comunidad internacional, en el proceso posterior".

"En ese contexto, ETA tuvo que hacer ese proceso de una manera poco común, con actores políticos, sociales, sindicales del conjunto del país y también en cooperación colaboración con la comunidad internacional, que tuvo un papel muy activo a la hora de asegurar que cumplía estándares internacionales", ha indicado.

Gorka Elejabarrieta ha aludido a "la participación de familias políticas de diferentes procedencias" que, "pese a sus distintas interpretaciones sobre lo sucedido durante décadas", se comprometieron a "contribuir a un escenario de paz".

"Familias políticas de diferente procedencia, que habían tenido diferentes opiniones sobre lo que había pasado en nuestro país durante décadas, dieron un paso al frente y se comprometieron con apoyar un proceso, que entendían necesario, para seguir avanzando hacia la consecución de un escenario de paz, justa y duradera", ha añadido.

DECLARACIÓN DEL 18 DE OCTUBRE

En su intervención, Elejabarrieta también se ha referido a la Declaración del 18 de Octubre de 2021, "impulsada diez años después de Aiete por la izquierda independentista con el objetivo de avanzar en el reconocimiento de las violencias y de las víctimas".

"Nosotros pensábamos, 10 años después de la declaración de Aiete, que era el momento de dar un paso más al frente en el reconocimiento de todas esas violencias. Pero, específicamente, en lo que queríamos centrarnos era en las violencias perpetradas por ETA", ha explicado.

El portavoz de EH Bildu ha defendido la necesidad de "reconocer al conjunto de las víctimas" y de "avanzar hacia un relato compartido que tenga en cuenta las distintas experiencias y verdades". "Pensamos que fue un paso importante. Nosotros consideramos que existen múltiples violencias, múltiples víctimas y que hay que reconocer al conjunto de ellas", ha afirmado.

Asimismo, ha apelado a la responsabilidad de "los diferentes actores" para "avanzar en esa dirección". Según ha precisado, EH Bildu está convencido de que "son muchos los actores que tienen que hacer su declaración del 18 de octubre en la dirección de reconocer todas esas violencias, de reconocer a las víctimas y de apostar por un relato compartido, pero en el que las verdades de todos esos actores diferentes constituyan esa verdad, esa verdad conjunta".

AVANZAR EN ACUERDOS

En su mensaje, Elejabarrieta también se ha reafirmado en "el objetivo independentista de EH Bildu" y ha defendido la necesidad de "alcanzar acuerdos que permitan mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía y seguir avanzando políticamente".

"Nosotros no renunciamos a nuestros objetivos, nuestro objetivo es alcanzar la independencia de Euskal Herria, pero pensamos que tenemos que acordar un campamento base que nos permita tener y construir un país mejor en el que existan políticas públicas que protejan a la mayoría de la gente de una manera más eficaz, pero que nos permita también seguir haciendo cordadas para seguir caminando hacia esa independencia que tanto anhelamos", ha señalado.