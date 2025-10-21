EH Bildu denuncia que Gobierno Vasco "vuelve dar la espalda a la voluntad de miles de vascos" para un SMI "suficiente"

Archivo - El líder de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, en el Parlamento Vasco, a 20 de junio de 2024, en Vitoria-Gasteiz, Álava - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

Otxandiano afirma que es "un grave error" no reconocer "el ejercicio democrático" que representa una ILP

BILBAO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, ha denunciado que este martes el Gobierno Vasco ha vuelto a "dar la espalda a la voluntad de miles de vascos" para un Salario Mínimo Interprofesional "suficiente que dignifique las condiciones de vida", en alusión al rechazo del Ejecutivo a vía de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de ELA y LAB para fijar un salario mínimo en Euskadi.

Además, ha afirmado que es "un grave error" no reconocer "el ejercicio democrático" que representa una ILP por el Ejecutivo, "que dice querer acercar las instituciones a la calle".

A través de un texto titulado 'A favor de que el salario mínimo se decida aquí', Otxandiano ha lamentado que el Gobierno Vasco "vuelva a dar la espalda a la voluntad de miles de vascas y vascos que, a través de su apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por la mayoría sindical de este país, exigen un salario suficiente que dignifique las condiciones de vida"

"En un contexto en el que la incertidumbre económica y la ruptura del contrato social forman parte del discurso de la mayoría de las fuerzas políticas, es un error que el PNV y el PSE-EE no gobiernen en consecuencia", ha añadido.

Según ha advertido, "la precariedad laboral, junto con la emergencia habitacional, se ha convertido en el principal obstáculo para el desarrollo de proyectos de vida de cada vez más personas, especialmente de la juventud vasca".

"Tal como alertaba un informe remitido recientemente por el propio Gobierno Vasco, las y los jóvenes vascos ven retrasada su emancipación casi cuatro años respecto a la media europea", ha recordado.

A su juicio, esta situación "genera un malestar emocional que se asume en el discurso político pero cuyas causas no se abordan mediante políticas públicas". "Persistir en las mismas políticas que nos han traído a esta situación no es una opción y no reconocer el ejercicio democrático que representa una Iniciativa Legislativa Popular constituye un grave error por parte de un Gobierno que dice querer acercar las instituciones a la calle", ha indicado.

CRÍTICAS AL PNV

Pello Otxandiano ha asegurado que esta actitud, además, "alimenta la desconfianza, especialmente cuando se recurre a argumentos tramposos".

"Porque, si el PNV fuese coherente con su propio argumento de 'disponer de herramientas propias y no delegadas en materia socio-laboral', debería haber renunciado a la transferencia de las prestaciones por desempleo, que calificó como 'histórica' hace apenas un mes por cuanto que el Estado mantendrá la capacidad normativa con respecto, por ejemplo, a la posibilidad de modificación de los importes de las prestaciones", ha manifestado.

Asimismo, ha dicho que "lo mismo se puede decir, por ejemplo, con respecto al traspaso de la transferencia de la gestión de los aeropuertos". "Resulta, además, significativo el uso de este argumento cuando el proceso involutivo por parte del Estado que afecta medularmente al Estatuto de Gernika es más que evidente desde hace años en prácticamente todas nuestras competencias", ha censurado.

Por todo ello, cree que "se trata más de una excusa que dé una razón de peso que se utilizará para reafirmar la capacidad de veto de Confebask". "EH Bildu lo tiene claro: en coherencia con la demanda mayoritaria representada en el Parlamento Vasco, por la mayoría sindical y por la sociedad vasca, se puede y se debe tramitar la Iniciativa Legislativa Popular en favor de un Salario Mínimo Interprofesional acorde a nuestra realidad socioeconómica", ha concluido.