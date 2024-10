EH Bildu dice que el autogobierno vasco está "mutilado" e insta a ponerlo "en entredicho" para lograr la bilateralidad

Otxandiano afirma que la cuestión ya no es si el Estatuto "se va a cumplir o no, porque está afectado desde su propia esencia"

BILBAO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder de EH Bildu en el Parlamento vasco, Pello Otxandiano, ha asegurado este miércoles que el actual autogobierno vasco está "afectado y mutilado" y que, "si no se pone en entredicho", la relación entre Euskadi y el Estado "seguirá sin ser una relación bilateral efectiva".

Otxandiano se ha referido así, en una entrevista concedida a Naiz Irratia, recogida por Europa Press, al 45 aniversario del Estatuto de Gernika, aprobado en referéndum el 25 de octubre de 1979, y ha criticado que se haya "normalizado" que aún no se haya cumplido íntegramente.

El dirigente soberanista ha considerado que, 45 años después de su aprobación, "la normalidad" es que no se haya cumplido, aunque, en su opinión, "la cuestión ya no es si ese Estatuto se va a cumplir o no, porque está afectado desde su propia esencia".

Así, ha denunciado "el proceso involutivo" que se ha dado por parte del Estado, "materializado empezando por la Loapa y, después, a través de la doctrina del Tribunal Constitucional", por lo que ha instado a "poner en entredicho el modelo de relación que tenemos actualmente con el Estado", ya que, en su opinión, "lo han transformado unilateralmente a través de un proceso de centralización".

"Actualmente tenemos un autogobierno afectado y mutilado, y si no ponemos en entredicho el modelo de relación que tenemos con España, podremos tener más o menos competencias, pero seguiremos sin tener una relación bilateral efectiva y, por lo tanto, estaremos continuamente en una situación de subalterno y el Estado tendrá capacidad para conculcar, invadir o mutilar competencias, como ha hecho hasta ahora", ha advertido.