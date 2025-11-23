EH Bildu dice que los pactos de PNV y PSE con PP "van en sentido contrario al mandato democrático y valores" de Euskadi

BILBAO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Acción Política de EH Bildu, Arkaitz Rodríguez, ha expresado que su formación asiste "atónita y preocupada" los pactos que PNV y el PSE "pretenden alcanzar con el PP", algo que "este país no se lo merece", y ha denunciado que dichos acuerdos van "en dirección contraria al mandato democrático y a los valores hegemónicos en este pueblo".

Rodríguez ha realizado declaraciones ante los medios este domingo en San Sebastián, donde ha afirmado que en la manifestación celebrada este pasado sábado en Bilbao se constató que "este país es un país movilizado, comprometido y con profundos valores antifascistas".

Así, ha trasladado que desde EH Bildu se muestran "muy contentos" con el resultado porque "Euskal Herria ha vuelto a estar a la altura". "Ayer se volvió a constatar que este país es un país movilizado, comprometido y con profundos valores antifascistas", ha añadido.

Respecto al "momento histórico" actual, al que ha calificado de "grave", ha expresado que "PP-Vox es una alianza residual en este país afortunadamente, a la cual no se le debería dejar ningún resquicio de protagonismo, ni cuota de poder".

"Asistimos atónitos y preocupados a cómo el PNV y el PSE pretenden alcanzar acuerdos con el PP. Este país no se lo merece, como es la designación del Ararteko", ha manifestado, para añadir que se trata de pactos "que van dirección contraria al mandato democrático y a los valores hegemónicos en este pueblo".

En ese sentido, ha reiterado que su formación "adoptará los compromisos que sean necesarios" para evitar que "el fascismo, ese bloque reaccionario, alcance el poder". "EH Bildu es garantía y espacio de encuentro para todas aquellas personas que nos encontramos en el punto de mira del fascismo: nacionalistas-abertzales, euskaltzales, feministas", ha concluido.