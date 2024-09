EH Bildu espera que se solucione en breve el caso de los dos vascos detenidos en Venezuela y se respeten sus derechos

Afirma que, a día de hoy, no está clara la victoria de Maduro porque "nadie es capaz de poner encima de la mesa unos resultados inapelables"



BILBAO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso, Oscar Matute, espera que se pueda solucionar de una manera rápida el caso de los dos bilbaínos detenidos en Venezuela y se respeten sus derechos. Además, ha afirmado que, a día de hoy, no está clara la victoria de Nicolás Maduro en las pasadas elecciones venezolanas porque "nadie es capaz de poner encima de la mesa unos resultados inapelables".

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Matute, tras indicar que tienen "poca información" de lo ocurrido en torno a la detención de los dos vascos, ha señalado que lo que corresponde es que los servicios consulares del Estado español puedan acceder a estas personas para proceder a su identificación y, una vez conocida su identificación, poner a disposición de las familias los servicios jurídicos de los que se puedan dotar con la información relativa "a las acusaciones y la carga de prueba que pesa sobre ellos".

El diputado de EH Bildu ha apuntado que, quien acusa, tiene que ser el que presente las pruebas, en todo caso. "A partir de ahí, poco puedo decir porque es un caso que nos ha sorprendido y del que conocemos muy poco. Ojalá la resolución de esta historia sea mucho más rápida y tenga más celeridad que la que tuvo Pablo González, a quien se tuvo durante muchísimo tiempo encarcelado en condiciones infrahumanas en Polonia", ha señalado.

Tras precisar que no ve paralelismo entre ambos casos, ha señalado que, cuando suceden estas cosas, se deben "garantizar todos los derechos, también el de esas personas que, en este momento, se encuentran recluidas o privadas de libertad".

Oskar Matute ha manifestado que los servicios jurídicos deben poder acceder a las pruebas que sustentan la acusación "muy grande que se les imputa" y, "a partir de ahí, que se garanticen los derechos de todas las personas".

"No conozco mucha más información, entiendo que los medios de comunicación tienen que intentar dar enfoques y prismas diferentes sobre cualquier noticia de actualidad, pero no tengo la posibilidad de determinar si todo eso es cierto, sin son del CNI si eran turistas o no", ha agregado.

El representante de EH Bildu ha manifestado que la información es "fundamental" para saber "realmente qué ha pasado" y para que "se le ponga una solución que respete los derechos humanos de todas las personas y también de estas dos personas, claro".

RELACIONES ESPAÑA-VENEZUELA

Respecto a las relaciones entre España y Venezuela, Oskar Matute ha indicado que la situación "no es buena", aunque cree que, en términos macroeconómicos, "que parece que son los que determinan la vida de la gente, poco va a cambiar".

"Esta misma semana y, pese a toda esta realidad de tensión, el responsable de Repsol para la zona estaba reunido con la vicepresidenta de la Asamblea de Venezuela, renovando el compromiso de colaboración", ha dicho.

Matute ha apuntado que esta situación de "tensión no conviene a nadie". Por ello, cree que habría que "colaborar y coadyuvar" para que en Venezuela "se vuelva a un escenario de normalidad" para que, "a partir de ahí, desde el ejercicio de su soberanía, porque sobran también los tics coloniales que a veces se vierten en determinadas colaboraciones, puedan desarrollar un camino que garantice la convivencia, la paz y el desarrollo de la república de Venezuela".

RESULTADO ELECTORAL

Sobre la postura de EH Bildu ante el resultado electoral, ha indicado que siempre han mantenido la misma posición, "que es precisamente la sostiene la Corte Suprema venezolana: se publiquen los resultados".

"Y no somos tan ingenuos como para saber que este contexto de tensión máxima no iba a suceder. Ya antes de las elecciones se sugerían estas dos posibilidades de opción A y opción B. La opción A era que ganara la oposición, como ha ganado en diferentes estados de Venezuela en diferentes momentos, en diferentes alcalcadías; y la opción B era que, si no ganara, se tildara a estas elecciones de fraude sistemática", ha agregado.

En este sentido, ha afirmado que tampoco la parte opositora ha sido "capaz de publicar resultados o actas que sean contundentes e inapelables", sino "más bien al contrario", porque el abogado del candidato de la oposición señaló que "no se sentía concernido por la publicación de esas actas y se desmarcaba de eso".

"Es una dictadura un poco anómala para aquellos que la tildan de dictadura, cuando a la vez hay candidatos de la oposición gobernando en diferentes instituciones del país. Esto normalmente en una dictadura no se suele dar. Una dictadura lo que hace es copar todos los estamentos del poder y esto no sucede en Venezuela", ha afirmado en referencia a quienes lo califican de régimen dictatorial.

Oskar Matute ha añadido que EH Bildu, en primer lugar, siempre "se ha alineado con las tesis que defiende la soberanía de Venezuela, y en segundo lugar, se adhiere a lo que la Corte Suprema venezolana ha señalado "en más de una ocasión, incluso en dos y en tres, que se publiquen los resultados". "Y, a partir de ahí, que colaboremos entre todos para generar un escenario de normalización y de convivencia", ha insistido.

Según ha precisado, hace falta "claridad" y, cuestionado por si no está clara la victoria de Maduro, ha respondido que "sinceramente, a día de hoy no", porque "nadie es capaz de poner encima de la mesa unos resultados inapelables".

"Desde los miles de kilómetros que nos separan es realmente difícil señalar qué pulsion tiene el pueblo venezolano. El pueblo venezolado es plural, hay pulsiones de todo tipo, pero saber cuál es la mayoritaria puede resultar más complejo", ha apuntado.

El diputadi de EH Bildu ha añadido que "gestos" como el que el otro día hizo el Congreso de los Diputados reconociendo a Edmundo González, como presidente, pueden parecer "victoriosos" para la oposición, pero "conviene recordar que algo parecido, sino igual, ya se hizo con Juan Guaidó y ahora mismo quién sabe dónde está".

Asimismo, no cree que conceder el asilo a Edmundo González aumente la tensión porque asegura que tampoco ha oído a los portavoces del Gobierno venezolano señalar que "esto fuera un ultraje o un ataque directo al Gobierno de Venezuela".

"Creo que el Gobierno de España se ha prestado a conceder el asilo y, si esto sirve para que se respeten sus derechos y se distensione la situación en Venezuela, no nos parece mal", ha especificado.

En todo caso, ha aclarado que tienen "más pegas" con la trayectoria política de González Urrutia en referencia "a todas aquellas informaciones que lo vinculan con los aparatos de Estado norteamericanos, con la CIA, y en episodios muy dramáticos como los de El Salvador y con personas de la sociedad vasca, como pueden ser los jesuitas asesinados en su momento".