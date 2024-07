EH Bildu insiste en que haya "un espacio de confianza" entre Pradales y Otxandiano, pero sin plantear exclusividad

Llama a decantarse políticamente sobre el nuevo estatus en una "fase resolutiva" y asegura que "toca dar menos titulares y trabajar más"



BILBAO, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La coportavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Nerea Kortajarena, ha insistido en que exista "un espacio de confianza" entre el Lehendakari, Imanol Pradales, y el líder parlamentario de EH Bildu, Pello Otxandiano, y ha asegurado que no realizan planteamientos de "exclusividad".

Otxandiano abogó el pasado lunes por este entendimiento entre ambos, tras reunirse con Pradales en el Palacio de Ajuria Enea, y ayer mismo el Lehendakari apostó por generar "espacios de confianza" con todos los partidos políticos, no solo con EH Bildu, porque las relaciones no pueden tener un carácter "exclusivo ni bilateral", sino que tienen que ser "multilaterales".

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, Kortajarena ha considerado que hay que "tejer las confianzas que siempre son necesarias en la política entre dos líderes que apenas se conocen, como son Pello Otxandiano e Imanol Pradales, y que van a afrontar una legislatura en la que va a haber temas muy importantes encima de la mesa".

Además, ha rechazado cualquier "intencionalidad" de excluir al PSE-EE como el vicelehendakari, Mikel Torres, dijo ver en la petición de EH Bildu. "No sé por qué se pone la gente tan nerviosa cuando se plantea la generación de espacios de confianza", ha indicado.

En este sentido, ha dicho que, "quien haya interpretado de las palabras de Pello Otxandiano del lunes un planteamiento de exclusión de alguien o algo parecido, se lo tiene que hacer mirar".

"Planteó un espacio de confianza que es algo totalmente normal entre el líder de la oposición y el Lehendakari. Es totalmente coherente con lo que hemos dicho en campaña. Nosotros hemos reclamado que no haya planteamientos excluyentes y que se pueda abordar este periodo que requiere de cooperación y colaboración", ha añadido.

Nerea Kortajarena ha recordado que Otxandiano envió tras las elecciones del 21 de abril, un mensaje al secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, "para reunirse y también establecer esos espacios de confianza".

Por ello, ha reclamado "un poquito más de normalidad y tranquilidad" y, haciendo suyas unas palabras de Arnaldo Otegi, ha señalado que es "el momento del poliamor". "Creo que no se pueden poner puertas al campo y creo que no hay ninguna amenaza, no hay ningún peligro. ¿Donde está el problema en que el líder de la oposición y el Lehendakari Pradales puedan tener un espacio de confianza que nadie dice que sea de exclusividad, donde puedan abordar temas que puedan ir surgiendo?", ha preguntado.

ESTATUS POLÍTICO

Kortajarena ha subrayado que el tema del nuevo estatus "tiene que entrar en una fase resolutiva" porque lleva "demasiado tiempo en una rotonda". Tras indicar que las competencias han sido "erosionadas y recentralizadas", ha llamado a "trabajar" porque es momento de decantarse políticamente.

"Muchos de los problemas que vive la ciudadanía tienen que ver con este tema del estatus. Nos toca dar menos titulares y trabajar más", ha remarcado, para emplazar a "aprovechar la ventana de oportunidad que se ha abierto en Madrid", después de que Pedro Sánchez haya mostrado su voluntad de abordar "la plurinacionalidad del Estado".

La coportavoz de EH Bildu en el Parlamento se ha referido, asimismo, al Pacto de Salud que pretende acordar el Lehendakari, para reiterar que "celebran" que se reconozca que hay "un problema en Osakidetza" después de las reiteradas denuncias de su formación.

"Celebramos que se ponga en marcha una mesa para abordar el problema, como ya propuso EH Bildu en 2020. Ahora hay que cambiar también las políticas públicas. No se puede seguir con las políticas que nos han traído hasta aquí", ha destacado.

Según ha resaltado, si se entiende que "esto tiene que llevar a cambiar las políticas públicas" desarrolladas hasta el momento, pondrán su "esfuerzo para que ese pacto pueda funcionar". "No vamos a llevar esta cuestión al debate presupuestario porque no es una cuestión exclusivamente presupuestaria. Va más allá", ha manifestado.