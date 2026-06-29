EH Bildu llama a llenar el 14 de noviembre Bilbao "de todas las banderas que hacen frente al fascismo" sin exclusiones

Archivo - El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi (i), a 6 de mayo de 2026, en Vitoria, Álava, País Vasco (España) - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

SAN SEBASTIÁN, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha realizado un llamamiento a llenar el próximo 14 de noviembre Bilbao "de todas la banderas que hacen frente al fascismo, sin exclusiones", con el fin de construir "un bloque de la esperanza, un bloque plural" que levante "un muro antifascista, republicano, abertzale, feminista y socialista en este país", a semejanza del "cinturón de hierro" en el año 1936.

Otegi, que ha cerrado el curso político ante cargos electos y militantes de EH Bildu en la sede de Sortu en Donostia-San Sebastián, ha recordado que el lehendakari José Antonio Agirre conformó un Gobierno de "amplio espectro, donde estaban comunistas, socialistas y las dos familias del abertzalismo".

Por ello, ha dicho que es un "orgullo" para su formación, "en este momento histórico", plantear Ejecutivos de "amplio espectro con todo el mundo, salvo con los sectarios y los autoritarios". "No es una posición de partido, sino de principios", ha subrayado.

Arnaldo Otegi ha recordado que "hubo una generación, hace 90 años, que levantó un muro, que levantó un 'cinturón de hierro' para defender Bilbao, Bizkaia y Euskal Herria". "Lo hicieron con acero y hormigón, y trataron de combatir al fascismo y parar al fascismo para derrotarlo. No tuvieron éxito, pero hoy hay que recordar aquella generación que estuvo a la altura de las circunstancias y que, por encima de las diferencias ideológicas, supo combatir, a la vez, la amenaza que se cernía sobre nuestro pueblo y sobre sus mujeres y sobre sus trabajadores", ha explicado.

Por ello, ha emplazado a levantar, "no un cinturón de hierro", sino "un muro de esperanza, de corazones, un muro democrático y popular para hacer frente a esa amenaza". "Lo llevamos construyendo desde hace mucho tiempo, pero queremos que también tenga un momento iniciático o que haya un hito que marque la construcción de ese muro antifascista, republicano, abertzale, feminista y socialista en este país", ha remarcado.

Por ello, ha hecho un llamamiento a que el 14 de noviembre en Bilbao "se manifiesten en el recuerdo y en la memoria de aquella generación que construyó el 'cinturón de hierro' para construir ahora 'un bloque de la esperanza, un bloque plural', y que inunde las calles de Bilbo para que algunos vuelvan a saber cuál es la tierra que pisan", ha asegurado.

A su juicio, ese bloque debe "llenar" la capital de Bizkaia de "esperanza, de serenidad, de determinación y de todas las banderas que hacen frente al fascismo, sin excluir ninguna de ellas".

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