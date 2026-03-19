EH Bildu llama a "revitalizar" el euskera en la Korrika ante la "ofensiva política, jurídica y mediática"

Archivo - Varios atletas durante el inicio de la Korrika, en la Plaza de San Juan en una anterior edición de Korrika - Unanue - Europa Press - Archivo

BILBAO, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu ha llamado a la ciudadanía vasca a participar en la Korrika, que se inicia este jueves en Iparralde, porque supondrá "una gran oportunidad para impulsar la revitalización del euskera" ante la "ofensiva política, jurídica y mediática" contra la "lengua nacional". Además, se ha comprometido a "seguir buscando consensos" para lograr "un nuevo estatus jurídico igualitario frente a la ofensiva contra el euskera".

En un comunicado, la formación soberanista ha asegurado que participará "con emoción y orgullo" en la carrera en favor del euskera y ha deseado a toda la ciudadanía vasca "una buena Korrika".

Además, ha "reconocido, aplaudido y destacado" la "gran labor" de AEK, organizadora del acto. "El euskera necesita a Korrika, como Euskal Herria necesita el euskera", ha dicho.

Por ello ha asegurado que, "en medio de una ofensiva política, jurídica y mediática" contra la "lengua nacional", los próximos diez días, en los que la carrera recorrerá diferentes muicipios desde Atharratze hasta Bilbao, son "una gran oportunidad para impulsar la revitalización del euskera".

EH Bildu ha hecho un llamamiento a "aprovechar esta oportunidad" y, en este contexto, ha ratificado su "compromiso para seguir trabajando a favor del euskera y de una nueva política lingüística". "El euskera necesita puntos de encuentro e iniciativas ciudadanas, como es Korrika, así como acuerdos de país imprescindibles para el futuro de este pueblo", ha defendido.

"ABUSCAR CONSENSOS"

El partido que lidera Arnaldo Otegi ha asegurado que "el soberanismo de izquierdas, desde su responsabilidad, se compromete a seguir buscando consensos" para lograr "un nuevo estatus jurídico igualitario frente a la ofensiva contra el euskera, para hacer accesible el aprendizaje del euskera y para abrir un nuevo tiempo de revitalización que el euskera necesita". "Para vivir en euskera en cualquier ámbito, en igualdad y con pleno derecho", ha puntualizado.

Ha vuelto a aludir a la Korrika, que "desde Atharratze hasta Bilbao, cruzará Euskal Herria en su totalidad dibujará y reivindicará el mapa de nuestra nación". "Euskara gara. Somos euskera", ha concluido, en alusión al lema que ha elegido la iniciativa para esta edición.