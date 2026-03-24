EH Bildu, Podemos, Sumar, IU y Berdeak apuestan por la colaboración de las fuerzas progresistas y soberanistas en Álava

Archivo - Acto de homenaje a las víctimas de los crímenes de Azazeta - EH BILDU - Archivo

VITORIA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu, Podemos Euskadi, Ezker Anitza-IU, Berdeak y Sumar Mugimendua reivindicarán "la colaboración de las fuerzas progresistas, soberanistas, republicanas y de izquierdas de Álava", en un acto que celebrarán el próximo día 31 en Vitoria-Gasteiz, con motivo del 89º aniversario de la matanza de Azazeta, en la que 16 personalidades de los ámbitos progresista, abertzale y republicano fueron sacadas de la cárcel de la Paz para ser asesinadas en el puerto de Azazeta por las fuerzas franquistas.

Estas cinco formaciones aprovecharán el acto para subrayar la importancia de impulsar "frentes amplios y programas de mínimos ante el fascismo", según han informado en un comunicado.

El evento se celebrará a partir de las 12.30 horas del 31 de marzo en la Plaza de Santa Bárbara, desde la que en la madrugada del 31 de marzo de hace 89 años, 16 personalidades representativas de los ámbitos progresista, abertzale, republicano y de izquierdas fueron sacadas de la cárcel de la Paz para llevarlas al puerto de Azazeta, donde fueron asesinadas y enterradas.

Aquellas ejecuciones sumarias fueron ordenadas por el general Mola y ejecutadas por Bruno Ruiz de Apodaca, responsable del asesinato de 108 personas en Álava, según han recordado estas formaciones, que han destacado que "lejos de ser procesado o depurado, Ruiz de Apodaca fue el Jefe de la Policía Municipal de Gasteiz durante muchos años, caracterizándose por los malos tratos, las torturas incluso la muerte de las personas bajo su custodia".

IMPUNIDAD

De hecho, han denunciado que esta persona "no sólo no se arrepintió nunca de sus crímenes, sino que presumió de ellos y se paseó impunemente por las calles de Gasteiz incluso después del final de la dictadura".

EH Bildu, Podemos Euskadi, Ezker Anitza-IU, Berdeak y Sumar Mugimendua han recordado que el de Azazeta "fue, sin duda, el asesinato con mayor carga y significación política producida entre 1936 y 1939 en Euskal Herria". Entre las víctimas de aquel crimen se encontraban Teodoro González de Zarate, alcalde de Vitoria-Gasteiz en la época y afiliado a Izquierda Republicana, que había ganado las elecciones en segunda vuelta.

Los organizaciones del acto del próximo día 31 han explicado que su objetivo es "denunciar la impunidad que aún perdura" y reclamar "verdad, justicia y reparación para todas las víctimas".

A su vez, en el acto reafirmarán su compromiso con "la justicia social, la defensa de los servicios públicos y la lucha por una Araba más igualitaria". Estos partidos han mostrado su "coincidencia" en su respaldo a un "proceso popular" para avanzar hacia "una sociedad más democrática y participativa en clave republicana plurinacional".

A su vez, han subrayado su compromiso con "la paz, la soberanía de los pueblos y el derecho internacional frente al imperialismo y sus agresiones militares en diversas partes del mundo".